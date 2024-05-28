"Киевстар" уплатил более 23,7 млрд грн налогов за время полномасштабного вторжения

В первом квартале 2024 года Киевстар уплатил более 2 млрд грн налогов и сборов в государственный бюджет Украины. А за время полномасштабного вторжения России в Украину сумма уплаченных телеком-оператором налогов и сборов превысила 2 3,7 млрд грн.

Благодаря добросовестному ведению бизнеса оператор электорных коммуникаций Киевстар не только предоставляет услуги 25 миллионам клиентов мобильной и фиксированной связи, но и является одним из крупнейших в отрасли налогоплательщиком в государственный бюджет. С начала полномасштабного вторжения компания уплатила 23,7 млрд грн налогов и сборов, из них 1,7 млрд грн – уплачено авансом.

За это время компания выделила 2 млрд грн на реализацию социально важных проектов – поддержку Вооруженных Сил Украины, закупку медицинского оборудования для ожогового центра "Несокрушимые", разминирование территории Украины, восстановление цифровой инфраструктуры и т.д.

В частности, в интернет Киевстар подключено 1550 модульных домов для переселенцев и 1497 укрытий. Ценой компании обеспечено защитным снаряжением 146 инженерно-саперных групп, также для ВСУ предоставлено средств связи более чем на 19 млн грн. Компания поддерживает абонентов в прифронтовых и деоккупированных населенных пунктах, предоставляя бонусы и услуги без дополнительной оплаты.

Киевстар объявил о планах предоставить в 2024 году целевой помощи для ВСУ на сумму как минимум 100 млн. грн. Из них 50 млн. грн. уже выделено на организацию коммуникаций для сил ПВО Украины. Также в планах компании дальнейшее развитие в Украине современных технологий связи и содействие государству в восстановлении инфраструктуры. За время полномасштабного вторжения инвестиции Киевстар в развитие цифровых услуг и восстановление телекоммуникаций сетей превысили 13,3 млрд грн. А в ближайшие три года Киевстар планирует инвестировать в экономику Украины еще 600 млн. долларов США.

Киевстар является важной инфраструктурной компанией, предоставляющей в Украине критически важные услуги телекоммуникаций. За более чем 25 лет работы компания построила почти 40 тысяч базовых станций мобильной связи, проложено более 40 тысяч километров волоконно-оптических линий.