'Киевстар' с начала полномасштабной войны перечислил в госбюджет более 15 млрд грн налогов и сборов

С начала полномасштабной войны национальный телеком оператор перечислил в государственный бюджет 15,208 млрд грн налогов и сборов. В том числе – 1,4 млрд грн сбор за радиочастоты и 53 млн грн военного сбора.

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Кроме уплаченных в 2022 – 2023 годах налогов Киевстар продолжает финансировать государственные социальные проекты. Так, компания направила 300 млн грн на восстановление цифровой инфраструктуры Украины, выделила 55 млн грн на специальное оборудование для усиления киберзащиты страны, финансирует оснащение инженерно-саперных групп в рамках инициативы "Нам здесь жить", обеспечивает интернетом защитные объекты гражданской обороны и военные госпитали и тому подобное. Для поддержки украинских абонентов мобильной связи телеком оператор в течение полномасштабной войны предоставил бонусы и услуги без дополнительной оплаты на сумму свыше 500 млн грн. Общая сумма помощи Киевстару ВСУ, абонентам, стране уже более 1,370 млрд грн.

Кроме помощи ВСУ и обществу, Киевстар восстанавливает и развивает телеком-инфраструктуру Украины, внедряет новые технологии связи, инвестирует в энергонезависимость мобильной сети. Так, с начала войны компания модернизировала более 10 тысяч базовых станций сети 4G, что позволило улучшить радиопокрытие более чем в 3,4 тысячах населенных пунктов. Благодаря профессиональной работе сотрудников компании 93% сети на подконтрольной Украине территории стабильно функционирует и обеспечивает украинцев услугами связи и передачи данных.