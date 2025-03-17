'Киевстар' и 'Повернись живим' передали саперам оборудование для безопасного разминирования

Компания "Киевстар" и Фонд "Повернись живим" оказали помощь четырём ротам инженерных беспилотных систем Сил поддержки ВСУ в рамках совместного проекта "Нам здесь жить 2.0". Саперы получили самое необходимое: роботизированные платформы, транспорт, связь, питание, а также дроны для дистанционного разминирования путем взрывов. Общая стоимость переданной помощи военным сейчас составила около 100 млн грн. Инициатива реализована при информационной поддержке Министерства экономики Украины.

Проект "Нам здесь жить 2.0" аккумулировал более 106 млн грн, что превзошло первоначальную цель сбора и позволит закупить дополнительное оборудование для военных саперов, чтобы разминирование Украины было более безопасным и саперы меньше рисковали собственными жизнями.

"Киевстар как социально ответственный бизнес имеет миссию – сохранять Украину и помогать людям. Поэтому совместно с фондом "Повернись живим" мы завершили уже второй проект по разминированию украинских территорий. На этот раз передаем современное оборудование, которое поможет саперам быстрее и безопаснее очищать нашу землю, и самое главное – сохранять жизнь военных. Благодарю каждого, кто поддержал этот проект, ведь Нам здесь жить", — комментирует Александр Комаров, CEO Киевстар.

В рамках инициативы по разминированию "Нам здесь жить 2.0" были обеспечены саперы 808-й Днестровской отдельной бригады поддержки, 47-й отдельной инженерной бригады, 49-й отдельной бригады разграждения Сил поддержки ВСУ и 70-й отдельной бригады поддержки.

"Мы пытались создать комплексную экосистему, которая будет плюс-минус самодостаточной, которая будет дополнять технику и имущество, которые военные получают от государства, и будет универсальна с теми средствами, которые смогут появляться в будущем от государства или от партнеров", — говорит Тарас Чмут, директор Фонда "Повернись живим".

Каждая из бригад получила оборудование украинского производства: 16 роботизированных платформ "Тарган", 8 НРК "Термит" и 4 дрона Vampire. Кроме этого, саперам из каждого подразделения передали: 7 пикапов, 4 прицепа, 25 радиостанций, 24 коптера разных типов, мастерскую технического обслуживания, резервное питание.

"Благодаря работе саперов, поддержке партнеров, слаженной работе внутри страны и таким инициативам как "Нам здесь жить 2.0" удалось добиться значительного прогресса в разминировании. Количество машин для разминирования увеличилось до 225, сертифицировано 84 оператора, еще 44 – в процессе. Мы запустили рынок гуманитарного разминирования. Благодаря этим усилиям финансовые потребности сократились почти на $5 млрд — с $34 до $29,8 млрд согласно данным RDNA4. Но, несмотря на прогресс, Украина до сих пор наиболее потенциально заминирована страна мира. В обследовании нуждаются 23% территории, или 139 тыс. кв. км. Две трети из них – аграрные земли. Впереди еще немало работы, поэтому я благодарна за такие инициативы, как "Нам здесь жить 2.0", — отметила Первая вице-премьер-министр Украины — Министерство экономики Юлия Свириденко.

Собрать средства удалось благодаря неравнодушным украинцам, абонентам мобильного оператора и социально ответственным бизнесам. В частности, почти 35 млн грн было собрано благодаря абонентам, подключившим Суперсилу "Помощь ВСУ" или SMS-подписку. Чтобы поддержать сбор и военных, Киевстар также внес свой благотворительный взнос в 50 миллионов гривен.

"Год войны – это десять лет разминирования. С помощью таких разных комплексов, которые нам передают, мы сможем немного сократить эти сроки, чтобы люди быстрее возвращались в свои дома. И в целом основной задачей создания, передачи и покупки таких роботизированных систем является сохранение любой жизни, не только сапера, но и военнослужащего", — отметил Илья Мушко, военнослужащий 47-й отдельной инженерной бригады Сил поддержки ВСУ.

Компания "Киевстар" и Фонд "Вернись живым" продолжают развивать направление роботизированных комплексов для военных, и сейчас собирают средства для нового совместного проекта — "Нам здесь жить: школа операторов наземных дронов".