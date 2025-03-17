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"Киевстар" и "Повернись живим" передали саперам оборудование для безопасного разминирования

Мария Шевчук
Экономика
3 минуты
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'Киевстар' и 'Повернись живим' передали саперам оборудование для безопасного разминирования

Компания "Киевстар" и Фонд "Повернись живим" оказали помощь четырём ротам инженерных беспилотных систем Сил поддержки ВСУ в рамках совместного проекта "Нам здесь жить 2.0". Саперы получили самое необходимое: роботизированные платформы, транспорт, связь, питание, а также дроны для дистанционного разминирования путем взрывов. Общая стоимость переданной помощи военным сейчас составила около 100 млн грн. Инициатива реализована при информационной поддержке Министерства экономики Украины.

"Киевстар" и "Повернись живим" передали саперам оборудование для безопасного разминирования

Проект "Нам здесь жить 2.0" аккумулировал более 106 млн грн, что превзошло первоначальную цель сбора и позволит закупить дополнительное оборудование для военных саперов, чтобы разминирование Украины было более безопасным и саперы меньше рисковали собственными жизнями.

"Киевстар как социально ответственный бизнес имеет миссию – сохранять Украину и помогать людям. Поэтому совместно с фондом "Повернись живим" мы завершили уже второй проект по разминированию украинских территорий. На этот раз передаем современное оборудование, которое поможет саперам быстрее и безопаснее очищать нашу землю, и самое главное – сохранять жизнь военных. Благодарю каждого, кто поддержал этот проект, ведь Нам здесь жить", — комментирует Александр Комаров, CEO Киевстар.

"Киевстар" и "Повернись живим" передали саперам оборудование для безопасного разминирования

В рамках инициативы по разминированию "Нам здесь жить 2.0" были обеспечены саперы 808-й Днестровской отдельной бригады поддержки, 47-й отдельной инженерной бригады, 49-й отдельной бригады разграждения Сил поддержки ВСУ и 70-й отдельной бригады поддержки.

"Мы пытались создать комплексную экосистему, которая будет плюс-минус самодостаточной, которая будет дополнять технику и имущество, которые военные получают от государства, и будет универсальна с теми средствами, которые смогут появляться в будущем от государства или от партнеров", — говорит Тарас Чмут, директор Фонда "Повернись живим".

Каждая из бригад получила оборудование украинского производства: 16 роботизированных платформ "Тарган", 8 НРК "Термит" и 4 дрона Vampire. Кроме этого, саперам из каждого подразделения передали: 7 пикапов, 4 прицепа, 25 радиостанций, 24 коптера разных типов, мастерскую технического обслуживания, резервное питание.

"Благодаря работе саперов, поддержке партнеров, слаженной работе внутри страны и таким инициативам как "Нам здесь жить 2.0" удалось добиться значительного прогресса в разминировании. Количество машин для разминирования увеличилось до 225, сертифицировано 84 оператора, еще 44 – в процессе. Мы запустили рынок гуманитарного разминирования. Благодаря этим усилиям финансовые потребности сократились почти на $5 млрд — с $34 до $29,8 млрд согласно данным RDNA4. Но, несмотря на прогресс, Украина до сих пор наиболее потенциально заминирована страна мира. В обследовании нуждаются 23% территории, или 139 тыс. кв. км. Две трети из них – аграрные земли. Впереди еще немало работы, поэтому я благодарна за такие инициативы, как "Нам здесь жить 2.0", — отметила Первая вице-премьер-министр Украины — Министерство экономики Юлия Свириденко.

"Киевстар" и "Повернись живим" передали саперам оборудование для безопасного разминирования

Собрать средства удалось благодаря неравнодушным украинцам, абонентам мобильного оператора и социально ответственным бизнесам. В частности, почти 35 млн грн было собрано благодаря абонентам, подключившим Суперсилу "Помощь ВСУ" или SMS-подписку. Чтобы поддержать сбор и военных, Киевстар также внес свой благотворительный взнос в 50 миллионов гривен.

"Год войны – это десять лет разминирования. С помощью таких разных комплексов, которые нам передают, мы сможем немного сократить эти сроки, чтобы люди быстрее возвращались в свои дома. И в целом основной задачей создания, передачи и покупки таких роботизированных систем является сохранение любой жизни, не только сапера, но и военнослужащего", — отметил Илья Мушко, военнослужащий 47-й отдельной инженерной бригады Сил поддержки ВСУ.

Компания "Киевстар" и Фонд "Вернись живым" продолжают развивать направление роботизированных комплексов для военных, и сейчас собирают средства для нового совместного проекта — "Нам здесь жить: школа операторов наземных дронов".