'Кешбэк для воинских частей': в monobank рассказали об особом зарплатном проекте

Воинские части, которые открыли зарплатный проект monobank и выплачивают денежное обеспечение на карты monobank, могут получить кешбэк. Его размер – 1% от фонда денежного обеспечения.

О том, как работает зарплатный проект для воинских частей и в чем его особенности, OBOZ.UA рассказали в monobank.

Расскажите об условиях зарплатного проекта для воинских частей и подразделений ВСУ. Какие преимущества предоставляет monobank?

Главное преимущество и особенность зарплатного проекта в том, что если воинская часть выплачивает денежное обеспечение военнослужащих через зарплатный проект monobank на карты банкинга, то за это monobank возвращает 1% от ФОТ (фонда оплаты труда. – Ред.) денежного обеспечения. То есть от выплаченных 1 000 000 грн monobank вернет 10 000 грн.

Банковский кешбэк возвращается на счет воинской части в Государственной казначейской службе Украины или на счет благотворительного фонда, реквизит которого предоставляет воинская часть.

Уникальность зарплатного проекта в том, что пока ни один другой банк не предлагает военным настолько выгодный кешбэк. Это действительно особое предложение: мы готовы помогать и делиться частью банковского кешбэка с военными подразделениями, особенно в это время.

Как подключиться? Какой пакет документов необходимо подать воинской части?

Если это воинская часть, которая подчинена Национальной гвардии Украины, то нужно предоставить опросник юридического лица с заполненной минимальной информацией и договор, проект которого мы предоставляем. И все – подключение к программе максимально легкое и быстрое.

Если это воинская часть, которая подчинена Министерству обороны Украины, то надо подать:

Справку с ведомственного учета Министерства обороны Украины из Единого государственного реестра юридических лиц. Справку о постановке на учет налогоплательщика, сведения о котором не подлежат включению в единый государственный реестр. Уведомление о постановке на учет плательщика единого взноса, на которого не распространяется действие закона Украины о государственной регистрации юридических лиц.

Как защищаются данные клиентов, учитывая специфику их службы?

Во-первых, все данные в договорах и во всех юридических документах максимально минимизируют чувствительную информацию военнослужащих. Во-вторых, доступ к банкингу получают только люди, которые прописаны в договорах, или командиры части самостоятельно выдают. Вся информация защищена.

Разработан ли специальный API для интеграции зарплатного проекта с существующими системами учета и документооборота воинских частей? Какие технические особенности имеет такая интеграция?

Да, у нас разработано специальное API для интеграции зарплатного проекта с существующими системами учета и документооборота воинских частей – и не только воинских частей. Есть API для добавления реквизитов военнослужащих в специальный модуль сотрудников зарплатного проекта, который затем используется для выплаты зарплаты.

Также есть API, по которому можно создать зарплатную ведомость некоторых образцов. Вся эта информация размещена по специальной ссылке. Также мы поддерживаем все шаблоны зарплатных ведомостей, которые нам известны, с которыми работают военные. Это и файлы в DBF-формате, и файлы с различными форматами, как: CSV, XLS. То есть все шаблоны, которые нам известны и необходимы, мы их поддерживаем.

Какие новые функции и возможности планируются к внедрению в зарплатном проекте специально для военных в ближайшем будущем?

Мы постоянно добавляем в зарплатные проекты для военных все пожелания по настройке банкинга, которые для них актуальны.

Недавно добавили целый перечень отдельных шаблонов зарплатных ведомостей. Как я уже говорил выше, это DBF-формат. Он был разработан именно по пожеланию воинской части.

Затем мы добавили возможность загружать в модуль "Сотрудники" реквизиты военнослужащих файлом, чтобы пользователям не приходилось это добавлять вручную. Сейчас мы включаем еще одну опцию – расчетные листы для военных, добавили все типы возможных выплат, связанных с военными, в перечень, который доступен для выбора на этапе создания зарплатной ведомости. То есть, раньше у нас там был только тип денежного обеспечения, а теперь мы добавили там еще 15-20 типов, прописанных в различных нормативных документах, которые подходят под выплаты военнослужащих: выплата за аренду жилья, выплата за уничтоженную технику и т.п.

О monobank

monobank – первый в Украине банкинг без отделений, запущенный в 2017 году холдингом Fintech-IT Group. За восемь лет monobank превратился в мощную финтех-экосистему, которой пользуется каждый четвертый украинец. Напомним, 6 октября Fintech-IT Group официально стала первым украинским fintech-единорогом, привлекая инвестиции от UMAEF с оценкой более чем $1 млрд.