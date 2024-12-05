Карась призвал СБУ, ДБР и НАБУ заняться Железняком из-за блокирования "атомки"

Общественный активист, командир отдельного 413 батальона беспилотных систем Евгений Карась призвал правоохранителей допросить народного депутата Ярослава Железняка на полиграфе из-за его попыток блокировать развитие принадлежащей государству атомной энергетики.

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Об этом военный написал в своем телеграмме-канале.

"Я бы советовал СБУ, ДБР и НАБУ затянуть господина Железняка за язык в подвал на полиграф и объяснить популярно, что "атомка" и энергетика во время войны – это не тот вопрос, где можно "зарабатывать" блокировкой процесса. Бог создал гранты, что вам мало? Отстаньте от атомной энергетики", — отреагировал Евгений Карась на заявления депутата.

Действия Железняка и его коллег по блокированию развития атомной энергетики Карась назвал посягательством на национальную безопасность страны.

"Если они остановят развитие нашей атомной энергетики, то это будут проблемы всей страны. Государству нужно принять закон. Финансирование найти (возможно привлечение международных инвестиций) на закупку оборудования. Дожать любыми способами договор с Болгарией. Закончить проект и получить лицензию строительства и пройти комплекс государственную экспертизу", — отметил Евгений Карась.