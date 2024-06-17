Канада объявила о пакете помощи Украины на $38 млн: на что пойдут деньги

В Канаде объявили о выделении Украине, которая продолжает бороться с российским полномасштабным вторжением, нового пакета экономической помощи. Страна предоставит Киеву 52,4 млн канадских долларов (около $38 млн), большая часть из которых пойдет на поддержку детей и молодежи, которые пережили войну, а также на восстановление энергетической инфраструктуры после российских атак.

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Об этом объявил премьер Канады Джастин Трюдо на Саммите мира в Швейцарии в воскресенье, 16 июня, говорится на сайте канадского правительства. Он напомнил, что полномасштабное вторжение России имело разрушительные последствия для украинцев: от миллионов, которые были вынуждены покинуть свои дома, до тысяч незаконно депортированных детей.

"Канада и наши международные партнеры едины в своей поддержке справедливого и длительного мира для Украины. Украинцы, которые продолжают твердо стоять на защите своей Родины, знайте, что мы будем поддерживать вас до победы", – сказал Трюдо во время саммита.

Так, на сайте правительства сказано:

– $10,9 млн будет выделено на поддержку уязвимых детей, молодежи из групп риска и реинтеграцию детей-переселенцев, которые возвращаются в Украину, путем улучшения услуг по защите детей и семейных форм опеки; улучшение доступа к правосудию для жертв военных преступлений; повышение осведомленности семей и гражданского общества о процессе поиска пропавших без вести; поддержку переживших сексуальное насилие, связанное с войной, в том числе военнопленных.

– $14,5 млн будет выделено на поддержку усилий Украины по восстановлению поврежденного энергетического оборудования и инфраструктуры.

– $11,2 млн будет инвестировано в МВФ для усилий, направленных на то, чтобы помочь Украине получить техническую помощь и обучение, необходимое для экономических реформ и вступления в Евросоюз; на помощь Украине в разминировании территорий; на предоставление техпомощи со стороны экспертов правительства Канады в секторах юстиции и энергетики.

– $1,5 млн будет инвестировано в поддержку безопасной и надежной эксплуатации ядерных объектов в Украине через Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как сообщал OBOZ.UA, на Саммите мира Трюдо сказал, что Канада поддерживает основанный на принципах международного права мир, который учитывает интересы Украины как основу. Совместная работа на Саммите помогла сформировать совместное видение пути к этому.

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