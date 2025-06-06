Канада готовит ответ на повышение пошлин США: Марк Карни и Даг Форд требуют решительных действий

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что правительство готовит возможные ответные меры в случае провала переговоров. Он назвал действия США несправедливыми и противоречащими международным торговым правилам.

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Об этом он заявил премьер-министр Канады Марк Карни во время выступления в парламенте, подчеркнув необходимость защиты национального производителя и соблюдения принципов справедливой торговли.

"Мы ведем широкие переговоры с американцами и одновременно готовим ответ, если эти переговоры не достигнут успеха", — подчеркнул Карни.

По его словам, новые пошлины США являются "незаконными, неоправданными и нелогичными", а значит, не соответствуют принципам справедливой международной торговли.

Заявление Карни прозвучало на фоне растущего напряжения между двумя странами, которые традиционно имели тесные экономические связи. Пошлины на канадский импорт стали и алюминия наносят удар по ключевым секторам промышленности, особенно в провинциях с мощной металлургической базой.

Премьер-министр Онтарио Даг Форд выступил с еще более жесткой позицией, призывая федеральное правительство к немедленным ответным действиям.

"Мы не можем сидеть сложа руки и позволять президенту Трампу ездить по нам катком. Каждый день, пока действуют тарифы, по отрасли распространяется неуверенность, и цена стали растет. Поэтому следует действовать немедленно", — заявил Форд, подчеркивая критическую важность стабильности для предприятий Онтарио.

Ожидается, что в случае провала переговоров правительство Канады введет зеркальные пошлины на американские товары, чтобы защитить национальные интересы и промышленность.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Дональд Трамп 9 апреля неожиданно объявил, что США вводят 90-дневную паузу на новые пошлины на импорт для большинства стран - на этот период они будут снижены до 10%. Неожиданностью это стало потому, что всего за сутки до этого Трамп объявил, что не намерен отменять новые взаимные пошлины, введенные еще 2 апреля. Хотя он и анонсировал переговоры с рядом стран и "честные сделки" с ними.

Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что"это был план Трампа все это время". При этом ранее президент США уверял, что для того, чтобы американская администрация отменила новые пошлины, каждая страна должна предложить что-то "действительно феноменальное".

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