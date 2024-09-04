Камышин больше не министр: нардепы уволили главу Минстратегпрома Украины

Депутаты Верховной Рады 4 сентября одобрили увольнение министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. Днем ранее он написал заявление об отставке по собственному желанию. Информация, что Камышин вступит в новую должность в Офисе президента (ОП) не подтвердилась.

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За решение проголосовали 243 народных депутата, сообщают нардепы. При этом Камышин стал единственным из подавших заявления министров, который пришел с отчетом в Раду.

Как отмечал сам Камышин, после увольнения он будет "работать на другой должности", которая также связана с обороной. "Готовлюсь к закрытому отчету перед комитетами экономики и обороны, а также к открытому отчету в Верховной Раде", – отмечал чиновник.

При этом нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк делился предположением, что Камышина собираются повысить. Некоторые СМИ предполагают, что экс-министр может занять место Ростислава Шурмы, уволенного из Офиса президента.

Однако позже Железняк отметил: "Несмотря на информацию в СМИ, он (Камишин. – Ред.) не идет на должность заместителя председателя ОП. А будет в статусе стратегического советника. Я так понимаю вообще функцию Шурмы после его увольнения пока решили в ОП сократить".

Александр Камышин проработал в Минстратегпроме почти полтора года. На эту должность он был назначен 21 марта 2023-го. До назначения в Кабмин Камышин возглавлял "Укрзалізницю". Кроме того, в начале марта-2023 был назначен внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского.

Трудовую деятельность Камышин начал в 2006 – он был аудитором в ЗАО "КПМГ Аудит" и проработал там до 2008 года. В 2008-2012 гг. работал экономистом аналитического отдела ООО "Драгон Эсет-Менеджмент".

В августе 2009 года назначен заместителем гендиректора по экономической безопасности ПАО "Карловский машиностроительный завод", а с сентября того же года по 2012 год – гендиректором этого предприятия. В течение 2012-2018 гг. являлся инвестиционным менеджером ПАО "Систем кепитал менеджмент", а в 2018-2019 гг. – членом наблюдательного совета ООО "Лемтранс".

С августа 2021 по апрель 2022 – и.о. председателя правления "Укрзализныци". С апреля 2022 по февраль 2023 года – председатель правления "Укрзализныци".

Как сообщал OBOZ.UA, в 2023 году Камышин получил более 17,4 млн грн дохода от продажи криптовалют. Какие именно активы принесли ему деньги, неизвестно, но можно предположить, что не последнюю роль в этом сыграл биткоин.

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