Как и на чем заработать: два надежных пути для инвестирования

В Украине наблюдается высокая инфляция, а фондовый рынок не развит. В таких условиях количество инструментов для инвестирования ограничено. Даже покупка иностранной валюты не всегда надежное решение, поскольку валюта также может девальвировать со временем. При этом важно, чтобы деньги не лежали без дела, а работали на вас. OBOZ.UA собрал несколько вариантов для инвестиций, которые могут помочь вам сэкономить и приумножить капитал.

"Эко-Лавка" – инвестиция в здоровое питание для всех украинцев

Второй вариант инвестирования – это франшиза магазина "Эко-Лавка", который специализируется на здоровом питании, способном удовлетворить потребности каждого украинца. Независимо от того, предпочитает ли потребитель мясо и молочные продукты, имеет ли непереносимость глютена или лактозы, "Эко-Лавка" предлагает продукцию, отвечающую всем требованиям и ориентированную на индивидуальные особенности питания.

Бизнес в сфере питания стабильный даже во время кризисов, таких как пандемия или война, что подтверждает его надежность для инвесторов. "Эко-Лавка" предлагает широкий ассортимент товаров для людей с различными потребностями, включая вегетарианцев, веганов, а также ищущих продукты без глютена и лактозы. Ассортимент насчитывает более 7000 наименований, 3000 из которых постоянно присутствуют в продаже. Компания имеет свое производство и поддерживает местных крафтовых производителей, что делает ее продукцию уникальной и недоступной в массовых сетях.

"Эко-Лавка" также активно поддерживает национального производителя, что способствует ее популярности среди украинских потребителей, особенно ценящих натуральные и органические продукты. Компания создала пять своих торговых марок, продукты которых неоднократно отмечались наградами за высокое качество.

Для инвесторов предлагаются торговые точки площадью от 30 до 50 квадратных метров с инвестициями от 700 000 до 900 000 гривен. Средняя маржинальность магазина составляет 40%, а окупаемость проекта для региональных точек достигается за 14-17 месяцев, для Киева – за 18-22 месяца. Ежемесячный доход может достигать 215 800 гривен, что делает бизнес привлекательным для инвесторов во всех регионах страны.

Компания активно расширяет сеть с помощью франшиз и насчитывает 55 магазинов по всей Украине, в частности в 10 регионах. Четкая финансовая модель "Эко-Лавки" помогает франшизе быстро добиваться окупаемости и стабильной прибыли.

Kavil Coffee – возможность для инвестирования в кофейный бизнес

Одним из интересных вариантов для инвестирования может стать компания Kavil Coffee. Они начинали с одного кафе, которое открыли два молодых предпринимателя всего два года назад. За это время сеть значительно расширилась и насчитывает около 100 кофеен.

Спрос на кофе остается стабильно высоким даже в трудные времена. Кофе – это тот продукт, который ежедневно потребляют, поэтому его продажи не слишком зависят от экономической ситуации. Компания предлагает инвесторам формат кафе самообслуживания, не требующих постоянного присутствия персонала. Это позволяет значительно снизить затраты на зарплаты и упрощает управление бизнесом.

Кафе Kavil Coffee гибкие в плане расположения: их можно устанавливать как в торговых центрах, так и на открытых площадках – в парках, на улицах или площадях. Инвесторам предлагается два формата кафе: внутренний и уличный. Стоимость открытия зависит от формата: от $3800 для внутренних и от $5500 для уличных точек.

Что важно, инвестируя в Kavil Coffee, вы получаете готовый бизнес под ключ: от установки оборудования и настройки платежных систем до обучения управлению. Кроме того, кафе самообслуживания позволяют сократить расходы на персонал, поскольку клиенты самостоятельно выбирают напитки и оплачивают их через автоматизированные системы.

Средняя окупаемость кафе составляет от 6 до 8 месяцев. К примеру, внутренние кофейни могут приносить доход около 15 000 гривен в месяц, а уличные – до 20 000 гривен.

Компания также активно расширяется на международный рынок – их кофейни уже работают в странах ЕС и США. Это делает франшизу еще более привлекательной для инвесторов, которые ищут не только прибыльный бизнес, но и возможность работать на международном уровне.

Инвестиции в бизнес, такой как Kavil Coffee или "Эко-Лавка", могут стать надежным способом не только сохранить ваши сбережения, но и приумножить их, поддерживая экономику страны в эти трудные времена. Однако при принятии решения важно учитывать все возможности и риски. Инвестирование в бизнес – это не только способ получить прибыль, но и шанс внести свой вклад в развитие украинской экономики, нуждающейся в поддержке.