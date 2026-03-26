Как долго окупается СЭС и УЗЭ для бизнеса: CEO Yasno Коваленко рассказал о сроках

На сегодня наиболее распространенной услугой YASNO является установка солнечных электростанций (СЭС) в комбинации с установками хранения энергии (УЗЭ).

Об этом в интервью рассказал CEO YASNO Сергей Коваленко.

"На сегодня наиболее распространенным является комбинированный запрос на СЭС и УЗЭ. СЭС выступает как источник генерации, который обеспечивает бизнес/предприятие дешевой электроэнергией и при наличии УЗЭ позволяет ее выгодно заряжать", – сказал он.

В то же время УЗЭ может использоваться для различных сценариев. Коваленко подчеркнул, что наиболее распространенные запросы, которые поступают в YASNO от бизнесов касаются создания резервных источников питания.

CEO YASNO добавил, что обычно в компанию сначала обращаются по установке солнечных станций.

"Это я называю начальным уровнем. Затем клиент смотрит, видит результат и хочет большего. Так переходим к УЗЭ и оптимизации потребления. Следующий, более продвинутый уровень – когда клиент минимизирует зависимость от сети и начинает торговать излишками электроэнергии", – отметил Коваленко.

Также он добавил, что стоимость установки 1 кВт СЭС стартует от $350, а 1 кВт УЗЭ ориентировочно от $230.

"СЭС в среднем окупается от 2 лет, а УЗЭ – зависит от режимов работы. Например, когда УЗЭ используется исключительно для резерва, то его окупаемость обусловливается стоимостью простоя производства, который мог бы возникать, если бы УЗЭ не было. А комбинация СЭС и УЗЭ значительно увеличивает IRR инвестиций", – подчеркнул Коваленко.