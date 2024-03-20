Кабмин поручил НКРЭКУ разработать дорожную карту обособления надбавки за 'зеленую' энергию по тарифу на передачу

Кабинет министров Украины поручил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) разработать дорожную карту обособления надбавки на "зеленую" электроэнергию от тарифа на передачу компании "Укрэнерго".

Об этом свидетельствует опубликованный правительством документ "План для Ukraine Facility".

"Разработка и утверждение Дорожной карты процесса отделения надбавки на возобновляемую энергию от тарифа на передачу с определением необходимых законодательных актов и сроков внедрения", – указывается в документе ожидаемый от НКРЭКУ результат.

Отмечается, что разработка и утверждение этой Дорожной карты будет завершено НКРЭКУ до 2 квартала 2025 года.

Напомним, недоплата Гарантированного покупателя предприятиям зеленой энергетики за 2023 год составляет 25%, за 2022 год – почти 45%.

Участники рынка и эксперты отмечают, что существующие старые долги негативно влияют на состояние отрасли ВИЭ и ухудшают интерес инвесторов к поиску и привлечению средств на развитие отрасли.