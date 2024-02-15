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Кабмин обратился к НБУ по поводу продажи украинскими компаниями валюты для расчетов с западными кредиторами

Мария Шевчук
Экономика
1 минута
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Кабмин обратился к НБУ по поводу продажи украинскими компаниями валюты для расчетов с западными кредиторами

Кабинет министров обратился в Национальный банк Украины с просьбой разрешить продажу валюты ряду украинских компаний для расчетов с западными кредиторами.

Соответствующие решения были опубликованы на сайте правительства 14 февраля.

В список компаний, которым планируется продажа валюты, вошли Vodafone Украина, Интерпайп, Kernel, ДТЭК.

Все они имеют кредиты в западных банках или являются эмитентами выпуска еврооблигаций.

Согласно пояснительной записке к распоряжению правительства, это решение призвано вернуть доверие западных партнеров к Украине.