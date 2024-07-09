Кабмин нашел деньги на 'Охматдет': все пострадавшие получат выплаты, названа сумма

Кабинет министров Украины выделил 100 млн грн из резервного фонда госбюджета на проведение первоочередных восстановительных работы в "Охматдете" после российского ракетного удара 8 июля. При этом каждой пострадавшей семье вместе с ЮНИСЕФ предоставят помощь в размере 10,8 тыс. на каждого члена семьи.

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Клиника будет отстроена полностью, а работы начинаются безотлагательно, хотя проект восстановления еще не утвержден. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 9 июня.

По его словам, финансирование восстановления "Охматдета" будет увеличиваться. "Сегодня мы направляем из резервного фонда госбюджета 100 млн грн на первоочередные восстановительные работы в "Охматдете". Далее будем увеличивать финансирование по мере того, как будет подготовлен проект восстановления", – сообщил премьер-министр.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу как можно скорее найти места для врачей и пациентов из разрушенных корпусов. "Такие локации уже найдены. Это Киевские областные клинические больницы №1 и №2. Предоставляем соответствующее поручение о начале перемещения", – заявил Шмыгаль.

Премьер также отметил, что через платформу United24 за несколько часов удалось собрать 100 млн грн для "Охматдета". Все эти средства также пойдут на восстановление больницы.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 июля Россия атаковала больницу "Охматдет" в Киеве. В результате обстрела разрушен токсикологический корпус и поврежден центральный.

Российские террористы попали в корпус, где дети получали диализ. Также в результате обстрела разрушены отделения реанимации.

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