Для больницы 'Охматдет' через платформу United24 собрали 100 млн гривен: дополнительно правительство планирует выделение средств

Украинцы менее чем через три часа собрали более 100 млн гривен на восстановление больницы "Охматдет" в Киеве, которая 8 июля стала целью ракетной атаки российских террористов. Сбор в помощь детской больнице запустила инициатива UNITED24.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Он подчеркнул, что сбор продолжается и поблагодарил всех, кто присоединился.

Между тем оценка ущерба, который нанес российский террористический удар по "Охматдету", продолжается. Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он подчеркнул, что правительство приоритетно выделит средства на восстановление детской больницы.

"Мы на прямой связи с президентом и премьер-министром, отрабатываем выделение средств на приоритетное восстановление этого заведения. Также работают все заведующие отделениями, чтобы оценить состояние повреждения дорогостоящего оборудования, которое находится в их отделениях", - сказал Ляшко.

По его словам, международные партнеры ждут запроса Украины о помощи по восстановлению больницы. Они также готовы при необходимости содействовать в медицинской эвакуации тем пациентам Охматдета, которым не смогут оказать помощь из-за разрушенной больницы.

В то же время Ляшко отметил, что сделано все возможное, чтобы дети из "Охматдета" получили необходимое лечение по соответствующему профилю в больницах Киева и области.

Основным вопросом является восстановление и обеспечение бесперебойности электропитания больницы, подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZ.UA:

8 июля страна-агрессор Россия атаковала больницу "Охматдет" в Киеве. В результате обстрела разрушен токсикологический корпус и поврежден центральный. Российские террористы попали в корпус, где дети получали диализ. То есть маленькие пациенты были "привязаны" к аппаратам очищения крови. Также в результате обстрела разрушены отделения реанимации.

Польша и Германия уже предложили помощь с лечением детей, пострадавших от удара РФ по "Охматдету".

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