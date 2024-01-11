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Израиль принял важное решение по поводу пребывания украинских беженцев: детали

Владимир Пазий
Экономика
1 минута
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Израиль продлил вид на жительство украинцев

Правительство Израиля продлило разрешение на пребывание граждан Украины на территории страны. Решение будет действовать до конца 2024 года.

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Об этом говорится в сообщении Посольства Украины в Израиле. "Одобряем текущее решение правительства Израиля продлить разрешение на легальное пребывание граждан Украины в Израиле до конца 2024 года", - говорится в сообщении.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отметил: "Мы высоко ценим это решение. Наши народы вместе переживают тяжелейшие времена, и даже сейчас мы чувствуем поддержку израильского народа".

Ранее Ирландия ужесточила правила для переселенцев из Украины. Уже с 29 января помощь для проживающих в государственном жилье уменьшается с 220 евро до 38,8 евро в неделю, то есть примерно с 9,2 тыс. грн. до 1,6 тыс. грн. Кроме того, бесплатное жилье украинцам будет предоставляться всего на 90 дней, тогда как раньше проживать в нем разрешалось бессрочно.

Изменения пока затрагивают только тех беженцев, которые находятся в стране. Однако в будущем может измениться и это.

Как писал ранее OBOZ.UA, Ирландия – не единственная страна ЕС, которая ужесточает условия пребывания украинцев. Да, в Чехии также ощутимо изменились правила проживания для беженцев.

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