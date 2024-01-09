Беженцам закручивают гайки: страна ЕС радикально урезала выплаты украинцам

Ирландия ужесточает правила для переселенцев из Украины. Уже с 29 января помощь для проживающих в государственном жилье уменьшается с 220 евро до 38,8 евро в неделю, т.е. примерно с 9,2 тыс. грн до 1,6 тыс. грн. Кроме того, бесплатное жилье украинцам будет предоставляться всего на 90 дней, тогда как раньше проживать в нем разрешалось бессрочно.

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Изменения пока затрагивают только тех беженцев, которые пребывают в страну. Однако в будущем может измениться и это, пишет The Irish Times.

Как заявил министр по вопросам интеграции Родерик О'Горман, изменения приведут ирландские льготы для украинцев в соответствие с предложениями других западноевропейских стран. Это поможет умерить поток беженцев в Ирландию, т.к. украинцы массово переезжают в это государство из других стран Европы. По состоянию на конец 2023 года каждую неделю в Ирландию прибывало около 500 украинцев.

При этом следует учитывать, что украинцы могут избежать радикального уменьшения пособия. Для этого им нужно покинуть бесплатное жилье и подать новое заявление на получение социального обеспечения.

Такой подход объясняется тем, что Ирландия стремится, в первую очередь, преодолеть нехватку недвижимости. В целом же стране хватает средств на ощутимую финансовую поддержку беженцев.

Впрочем, общие изменения в социальном обеспечении также не исключаются. Они, вероятно, будут направлены на интеграцию украинцев в ирландское общество, то есть в основном изучение языка и трудоустройство.

При этом возвращение беженцев в Украину является важным условием для того, чтобы не допустить кризиса на рынке труда. Ведь в Украине уже намечается дефицит кадров, который, по расчетам аналитиков, в будущем только усилится.

По экспертным оценкам, в целом в Украину не вернется от 1,3 до 3,3 млн беженцев. В результате экономика Украины ежегодно будет недополучать от 2,7 до 6,9% ВВП (в зависимости от количества людей, которые не вернутся домой).

Как сообщал OBOZ.UA, Ирландия – не единственная страна ЕС, которая ужесточает условия пребывания украинцев. Так, в Чехии тоже ощутимо изменились правила проживания для беженцев.

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