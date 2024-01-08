Страна ЕС ужесточила правила для украинцев: что нужно знать беженцам в 2024 году

Для украинцев в Чехии ощутимо изменились правила проживания. В частности, с 1 сентября резко сократится срок предоставления бесплатного жилья, а уже с 1 января беженцам запрещено выбирать место проживания и тип недвижимости. Одновременно с этим выросли размеры выплат на жилье для уязвимых категорий.

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Такие изменения предусмотрены последними поправками к закону Lex Ukrajina. Именно этот документ регулирует нормы пребывания украинцев в статусе временной защиты на территории Чехии.

Бесплатное жилье в Чехии: какие сроки предоставления

С сентября 2024 года максимальный срок проживания в бесплатном гуманитарном жилье будет 90 дней, а не 150, как раньше. Причем это касается всех беженцев, включая уязвимых лиц.

То есть, все украинцы со статусом временной защитой, у которых 1 сентября 2024 года истек срок 90 дней, должны выехать из бесплатного жилья. После этого они могут вернуться на Родину или самостоятельно оплачивать свое жилье в Чехии.

Выплаты на жилье увеличили, но не всем

В случае выезда из бесплатного жилья в арендованное в Чехии украинцы из уязвимых категорий уже с 1 января начнут получать повышенные выплаты. Они определяются, исходя из расчетной стоимости жилья:

если жилье зарегистрировано, то на одного человека предусмотрено 6000 крон (10,2 тыс. грн) ;

; если не зарегистрировано – 4800 крон (8,2 тыс. грн).

До сих пор выплаты были вдвое меньше – 3000 крон (5,1 тыс. грн) и 2400 (4,1 тыс. грн) крон соответственно. Максимальная выплата для семьи из 5 и более человек – 30 тыс. крон (51,3 тыс. грн) и 24 тыс. крон (41 тыс. грн).

Уязвимыми группами лиц в Чехии считаются:

дети до 18 лет;

студенты до 26 лет;

лица, ухаживающие за ребенком до 6 лет;

беременные;

лица старше 65 лет;

люди с инвалидностью и ухаживающие за ними.

Обязательное условие получения помощи на жилье – наличие подписанного юридического документа о праве пользования квартирой с собственником квартиры. Чаще всего таким документом является договор аренды.

Жилье для беженцев в Чехии: выбора больше нет

Среди других изменений, касающихся бесплатного жилья, теперь подать заявку на временную защиту без обеспеченного жилья с 1 января можно только в KACPU в Остраве.

Жилье могут предоставить и в других краях, но распределение будет происходить в Остраве. Также в связи с ограниченными возможностями Чехии беженцы не могут выбирать тип жилья и регион, где им будет предоставлено государственное гуманитарное жилье.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам в Чехии, Финляндии и Норвегии будут выплачивать до 5300 евро за досрочное возвращение домой. Первой такую практику ввела Норвегия, которая не является членом Евросоюза. Однако теперь инициативу переняли и страны ЕС. Суммы и условия выплат "за выезд" отличаются в разных странах.

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