Изменения в БЮДЖЕТ-2025 как признак традиционного ЦИНИЗМА ВЛАСТИТЕЛЕЙ.

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Правительство, наконец, подготовило изменения в бюджет-2025 в части увеличения расходов на оборону. Казалось бы, наши требования услышаны и мы должны радоваться хотя бы слабому, но все же определенному общественному влиянию на принятие правительственных решений. Однако анализ законопроекта о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны и решения первоочередных вопросов" показывает, что кроме крайне необходимого финансирования потребностей военных и обороны в целом, есть в нем и традиционные прагматические, точнее циничные, прихоти чиновников.

Далее текст на языке оригинала.

Розпочнемо із підвищення заробітних плат ПРОКУРОРАМ.

У змінах до статті 7 пропонується збільшити прожитковий мінімум, який застосовуються для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури. Популярно кажучи, йдеться про те, що нині посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становить 40 тисяч гривень, а його пропонується збільшити до 52 550 гривень. Зрозуміло, що в обласних прокуратурах та центральному апараті Генеральної прокуратури оклади на порядок вищі. А в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі посадовий оклад прокурора в 2024 році складав 109 008 гривень.

Міністерство соціальної політики вибило для себе ще 204,4 мільйони гривні на вкрай актуальні соціальні проекти:

– виготовлення бланків ПОСВІДЧЕНЬ та нагрудних ЗНАКІВ для системи соціального захисту;

– створення програми інформаційно-аналітичної підтримки та інформаційно-методичного забезпечення.

Досвід попередніх влад, а особливо влади нинішньої засвідчує, що унікальною заробітчанською темою для чиновників є вічне удосконалення так званого електронного урядування. А загалом для проектів Міністерства цифрової трансформації передбачено ще більш як 6 мільярдів гривень.

Державна податкова служба ще отримає 182,1 мільйони гривень для сплати комунальних послуг та судового збору.

А Державній аудиторській службі додають 15,5 мільйонів гривень на поточний РЕМОНТ приміщень для створення НАЛЕЖНИХ УМОВ роботи своїх працівників.

ДБР додадуть 60 мільйонів гривень на оплату праці, а АРМІ – 100 мільйонів на оплату послуг з оцінки активів…

Перелік ДОФІНАНСУВАННЯ міністерств і відомств в 2025 році можна ще було б продовжувати і продовжувати.

Висновок.

Збільшення видатків для потреб ЗСУ є важливе і вкрай нагальне рішення.

Але, на жаль, традиційно до ПЕРШОЧЕРГОВИХ потреб урядовців завжди потрапляють і вкрай сумнівні, а то й цинічні бюджетні забаганки, як на період ВІЙНИ.

Тим паче, що все це будуть оплачувати громадяни України – платники податків, бо покриватимуться ці видатки за рахунок збільшення запозичень та надходжень від податків, штрафів і санкцій.