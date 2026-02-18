Изменения уже действуют: мобильный оператор с 00:00 ограничил тариф для пенсионеров

Мобильный оператор lifecell с полуночи 18 февраля закрыл свой тарифный план "Забота" для новых подключений. Это тарифное предложение ориентировано на абонентов в возрасте от 60 лет, то есть в первую очередь – пенсионеров.

Отныне подключиться к этому тарифу невозможно, однако действующие пользователи продолжают обслуживаться на обновленных условиях. Об изменениях компания сообщила на своем официальном сайте.

Для действующих абонентов с 18 февраля стоимость выросла до 190 грн в месяц вместо предыдущих 100 грн. С 19 февраля тариф получит новое официальное название – "Акционный тарифный план Забота".

В операторе также отметили: абоненты, которых касаются изменения условий, могут расторгнуть договор в одностороннем порядке, если не согласны с новыми правилами. Сделать это можно в течение семи календарных дней с момента получения уведомления об обновлении.

Все стартовые пакеты "старой" версии тарифа, оставшиеся в продаже, активируются уже на условиях пакета "Универсальный". Новые подключения по этому предложению предусматривают начисление 150 бонусов на счет.

Тариф "Забота" был запущен в 2025 году специально для пенсионеров (60+). Для активации нужно было подтвердить возраст документом. Пакет включает безлимитные звонки внутри сети lifecell, 1000 минут на другие мобильные и городские номера по Украине, 20 ГБ мобильного интернета, а также безлимитный трафик для отдельных соцсетей и мессенджеров.

Тарифы lifecell с 18 февраля: что еще изменилось

С этой же даты обновились условия тарифов "Макси" и "Мега". Стоит учитывать, что повышение их стоимости касается только новых абонентов – для тех, кто подключился ранее, цены остались без изменений.

Для тарифа"Мега" стандартная стоимость теперь составляет 550 грн за четыре недели (ранее – 500 грн), то есть подорожание составляет 50 грн. В то же время для идентифицированных и персонифицированных номеров, а также номеров, перенесенных в lifecell, цена сохранилась на акционном уровне 450 грн и 350 грн за четыре недели соответственно.

Что касается тарифа "Макси", для номеров, перенесенных в lifecell, он теперь стоит 270 грн за четыре недели вместо 190 грн (рост – 80 грн). Кроме того:

для идентифицированных или персонифицированных номеров стоимость составляет 350 грн за 4 недели (было 250 грн, то есть "плюс" 100 грн);

стандартная цена для других номеров – 400 грн за 4 недели (ранее 300 грн, подорожание – 100 грн).

Как сообщал OBOZ.UA, стоимость тарифов повышают и другие мобильные операторы в Украине. Например, "Киевстар" пересмотрит стоимость тарифов "Киевстар Комфорт 2018", "LOVE UA Базовый" с 1 марта. Рост цен будет составлять 50-90 грн.

А Vodafone с 17 февраля повысил "годовую" стоимость целого ряда своих тарифов. Речь идет об услуге "Год без абонплат" – когда пользователь платит сразу за год, и цена остается фиксированной до конца этого срока или до новой оплаты.

