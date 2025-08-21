Изменение тарифов на распределение поможет преодолеть долговую проблему в энергетике – ICC Ukraine

Пересмотр тарифов для операторов систем распределения (ОСР), который готовит НКРЭКУ, является важным шагом для стабилизации работы энергорынка и подготовки к отопительному сезону.

Об этом заявил Александр Трохимец, вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine).

"Война продолжается, разрушение электроэнергетической инфраструктуры продолжается, но, несмотря на эти негативные факторы, уже сегодня надо готовиться к зиме", – подчеркнул эксперт.

По его словам, облэнерго работают в сверхсложных условиях, когда часть сетей ежедневно страдает от последствий обстрелов, и это требует технических усилий и стабильного финансирования.

Трохимец подчеркнул, что одним из главных вызовов остается долговой кризис.

"Задолженность облэнерго – операторов систем распределения (ОСР) перед НЭК "Укрэнерго" превысила 20 млрд грн. Ценаследствие падения потребления и направления большинства средств на ремонты после повреждений. В таких условиях ОСР вынуждены выбирать между погашением долгов и восстановлением сетей, и выбор закономерно делается в пользу последнего", – пояснил он.

Ожидается, что решение НКРЭКУ по пересмотру тарифов в пределах инфляционного коридора (+9% для первого класса напряжения и +17% для второго) позволит компенсировать расходы ОСРов на ремонты сетей в 2022–2023 годах.

"Если решение затянется, долговая проблема усугубится, усложняя подготовку энергосистемы к еще одному отопительному сезону в условиях значительных повреждений и реалий военного времени", – предостерег Трохимец.

Он подытожил, что принятие этого шага является своевременным и необходимым для обеспечения стабильного электроснабжения зимой:

"Это взвешенный и своевременный шаг, который даст рынку ресурс для стабильной работы зимой".

Ранее Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, заявил, что в условиях падения доходов из-за уменьшения потребления и масштабные расходы на восстановление, Регулятор вынужден индексировать тариф на распределение на уровень инфляции.