Изменение правил рынка, прайс-кепов и системы ПСО необходимы для энергетической стабильности Украины, – Омельченко

Энергетический сектор Украины требует изменений, в частности, по прайс-кепам, правилам рынка и системе возложения специальных обязанностей (ПСО). Эти шаги критичны для обеспечения энергетической стабильности.

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Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире Общественного радио.

"Здесь надо многое менять. И прайс-кепы надо повышать, и правила рынка менять, и систему поставщика специальных обязанностей надо менять", – заявил Омельченко.

По его словам, эти мероприятия более важны, чем прогнозирование будущих сценариев в энергетической отрасли.

Эксперт подчеркнул, что повышение прайс-кепов влияет на стимулирование инвестиций.

"Это гораздо важнее делать, чем заявлять о прогнозах", – подчеркнул Омельченко, призывая к созданию благоприятных инвестиционных условий в энергетическом секторе.

По мнению эксперта, такие изменения помогут обеспечить достаточно мощностей для прохождения осенне-зимнего периода и укрепить энергетическую безопасность Украины в долгосрочной перспективе.

Омельченко также отметил, что эти меры имеют большее значение для энергетической отрасли, чем даже усиление корпоративного управления в таких компаниях, как "Укрэнерго", "Энергоатом" и "Центрэнерго".

Ранее председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что существующие прайс-кепы на электроэнергию могут создать проблемы с импортом электроэнергии из ЕС в периоды дефицита. Аналитик Украинского института будущего Андриан Прокоп считает, что прайс-кепы ограничивают инвестиции в производство электроэнергии.