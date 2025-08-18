Изменение прайс-кэпов должно открыть путь к их полной отмене, – Плачков

Изменение прайс-кэпов на рынке электроэнергии сейчас было необходимым шагом, расширение их диапазонов является правильным решением. Об этом заявил экс-министр энергетики Украины (1999–2000, 2005–2006 гг.), председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.

"На сегодня, прайс-кэпы нужны и абсолютно правильно, что их расширяют", – подчеркнул он.

По словам эксперта, пересмотр предельных цен позволяет отслеживать поведение рынка и постепенно готовиться к их отмене.

"То мы расширяем эти диапазоны и как бы изучаем ситуацию, изучаем возможность как бы отказаться от них. Если мы расширяем прайс-кэпы нижней границей и верхнюю, а цены колеблются и они не достигают вот этих границ, то как это через какой-то период мы можем их отменить и совершенно спокойно работать", — объяснил Плачков.

По его словам, пересмотр прайс-кепов рассматривается не как постоянное ограничение, а как инструмент контроля за рынком. Если цены будут оставаться стабильными даже в более широких пределах, система сможет перейти к полноценной работе без регуляторных барьеров.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что повышение предельных цен на электроэнергию, которое недавно приняла НКРЭКУ, дало положительный эффект для энергосистемы, поскольку позволило избежать отключений и привлечь необходимый импорт в часы пикового потребления электричества.