Изменение прайс-кэпов было необходимо для импорта электроэнергии и защиты потребителей, – Рагимова
Пересмотр предельных цен на электроэнергию, который ввела НКРЭКУ, вызвал дискуссии среди бизнеса, однако главной целью этого решения оставался защита потребителя и обеспечение стабильных поставок.
Об этом заявила эксперт в сфере энергетики Джульетта Рагимова.
По ее словам, при обсуждении изменения прайс-кепов часть бизнеса выражала беспокойство.
"Мы видели много шума от крупных компаний, которые сказали, что они будут пересматривать свою работу в Украине из-за прайс-кэпов", — отметила эксперт.
Вместе с тем Рагимова подчеркнула, что без коррекции предельных цен Украина не могла бы обеспечить импорт электроэнергии из ЕС в нужные часы.
"Мы имеем эти прайс-кэпы из-за импортного паритета. Потому что нам надо импортировать электрическую энергию в эти часы", — объяснила она.
Таким образом, пересмотр прайс-кэпов был направлен на поддержку энергетического баланса страны и создание условий для стабильного покрытия дефицита в часы пикового потребления.
По данным Центра Разумкова, пересмотр верхней границы прайс-кэпа на электроэнергию, не вызвал автоматического повышения цен, а позволил значительно увеличить объем импорта из ЕС и покрыть вечерний дефицит.