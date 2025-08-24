Пересмотр предельных цен на электроэнергию, который ввела НКРЭКУ, вызвал дискуссии среди бизнеса, однако главной целью этого решения оставался защита потребителя и обеспечение стабильных поставок.

Об этом заявила эксперт в сфере энергетики Джульетта Рагимова.

По ее словам, при обсуждении изменения прайс-кепов часть бизнеса выражала беспокойство.

"Мы видели много шума от крупных компаний, которые сказали, что они будут пересматривать свою работу в Украине из-за прайс-кэпов", — отметила эксперт.

Вместе с тем Рагимова подчеркнула, что без коррекции предельных цен Украина не могла бы обеспечить импорт электроэнергии из ЕС в нужные часы.

"Мы имеем эти прайс-кэпы из-за импортного паритета. Потому что нам надо импортировать электрическую энергию в эти часы", — объяснила она.

Таким образом, пересмотр прайс-кэпов был направлен на поддержку энергетического баланса страны и создание условий для стабильного покрытия дефицита в часы пикового потребления.

По данным Центра Разумкова, пересмотр верхней границы прайс-кэпа на электроэнергию, не вызвал автоматического повышения цен, а позволил значительно увеличить объем импорта из ЕС и покрыть вечерний дефицит.