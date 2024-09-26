Из-за установленных прайс-кепов ночью могут быть проблемы с электроэнергией, – эксперт

Из-за установленных на рынке электроэнергии ценовых ограничений (прайс-кепы – ред.) ночью почти не будет электрической энергии.

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Об этом заявил глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

Он подчеркнул, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) должна убрать установленные на энергетическом рынке прайс-кепы.

Эксперт подчеркнул, что они мешают компаниям, работающим на рынке электрической энергии.

"Ночью, из-за ситуации с прайс-кепами, о которой я говорю, электроэнергии почти не будет. Не будет работать никакая генерация. Мы тепловую потеряли, атомная потенциально, потенциально подчеркиваю, может быть отрезана от нашей энергосистемы. Поэтому ночью будет проблема с электроснабжением, и здесь этот вопрос нужно урегулировать", – сказал он.

Ранее сообщалось, что установленные на украинском рынке электроэнергии ценовые ограничения мешают увеличению импорта электричества в несколько часов.