Из-за российских обстрелов Украина завершает отопительный сезон раньше, – нардеп

Из-за российских ракетных ударов по газодобывающей инфраструктуре, в Украине отопительный сезон должен завершиться раньше. Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко, который является первым заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Он отметил, что с инициативой о завершении отопительного сезона должны выйти "Оператор ГТС" и НАК "Нафтогаз" - потому, что "нам просто не хватает сейчас газа".

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Об этом пишет издание "Украинские новости".

"Понимаю недовольство. Понимаю и сочувствую, но напомню - Украина в состоянии войны находится, в том числе энергетической войны. Напомню, последние пять очень мощных ударов по энергетической инфраструктуре были именно по газодобывающей инфраструктуре. То есть, ракетами "Калибрами" шмалял враг и попал именно в объекты добычи газа "Укргаздобычи". Это компания НАК "Нафтогаз". В результате, это привело к потере 40% их мощностей по добыче. Чтобы долго не говорить, нам просто не хватает сейчас газа.", - заявил Кучеренко в эфире телеканала "Новости Live".

По словам нардепа, для Украины хорошо, "что дотянули до конца марта".

Уменьшение добычи украинского газа происходит не только из-за российских обстрелов. По данным "РБК-Украина", в 2024 году добыча газа частными компаниями снизилась до 3,4 миллиардов кубических метров газа тогда как в 2021 году этот показатель составлял 5 млрд кубометров газа. Главной причиной этого является остановка специальных разрешений на добычу для ряда компаний.

Ранее Алексей Заец - руководитель группы компаний Smart Energy, предприятия которой остановились из-за приостановления спецразрешений, - отмечал, что ситуация с блокированием в Украине добывающих предприятий абсолютно непонятна, учитывая недостаточность газа в газохранилищах. Недавно работники газодобывающих компаний Харьковщины и Полтавщины обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разблокировать работу их предприятий.