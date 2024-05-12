Из-за разрушения оккупантами энергетики нужно решать вопрос сбыта угля, – Плачков

Из-за разрушения энергетических объектов российскими атаками вопрос сбыта накопленного на складах угля очень сложен и его нужно решать.

В этом убежден председатель Совета союза Всеукраинской Энергетической Ассамблеи, эксминистр топлива на энергетики Украины Иван Плачков.

По его словам, сегодня на складах более полутора миллионов тонн угля.

"При том количестве угольных тепловых энергоблоков (доступных после массированных обстрелов тепловой генерации Россией – Ред.) – это не только достаточно, это лишнее количество. Но предприятия работают. И я думаю, что, особенно, западный регион – Львовуголь, да и по ДТЭК есть большая проблема (со сбытом угля – Ред.). Людям же нужно работать, им нужно платить зарплату. Мы не можем сейчас себе позволить и сказать – нам уголь не нужен, все мы закрываем шахты. А эти шахты нужно содержать. Это же экология…", – объяснил он.

По словам Плачкова, вопросом со сбытом угля следует заниматься и на какой-то период его можно стабилизировать и решить.

"Для того чтобы люди работали, чтобы мы могли удерживать эти шахты. Это же нужно откачивать воду и т.д. Шахту нельзя взять, бросить и уйти. Это сразу экологическая катастрофа для региона", – сказал он.

Ранее сообщалось, что по убеждению экспертов, в случае продолжения обстрелов энергетических объектов государственные и частные шахты и теплоэлектростанции ожидает проблема переполненных складов с негде сжечь уголь.