Из-за прайс-кепов в энергетике ограничиваются инвестиции в производство электричества – Украинский институт будущего

Установленные на энергорынке ценовые ограничения (прайс-кепы – ред.) ограничивают интерес инвесторов во вложении капитала в генерацию.

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Об этом написал аналитик Украинского института будущего Андриан Прокип.

"Энергетическое сообщество давно говорит о том, что эта практика должна быть оставлена в прошлом, ведь ограничениями искривляются рыночные сигналы и по сути они ограничивают интерес бизнеса инвестировать в генерацию", – написал он.

Прокоп также объяснил, что во время полномасштабной войны установленные прайс-кепы неоднократно становились барьером для импорта электроэнергии, когда в энергосистеме возникал дефицит собственных мощностей.

В таком случае остается два варианта – либо вводить графики ограничений электроэнергии, либо привлекать аварийную помощь, чтобы покрывать дефицит.

Такая ситуация особенно остро наблюдалась летом 2023 года. Проблемой привлечения аварийной помощи является то, что часто она дороже коммерческого импорта, а также то, что она не гарантирована. Соседние страны просто могут отказать в оказании аварийной помощи, и тогда придется прибегать к ограничениям", – добавил Прокоп.

В итоге он подчеркнул, что в отличие от аварийной помощи импорт планируется заранее, а поставщики обязаны осуществить поставку электроэнергии.

Напомним, что государственный энерготрейдер "Энергетическая компания Украины" выступил за принятие европейских норм на рынке электроэнергии. Эту позицию поддержал еще ряд производителей электрической энергии. Они выступают за установление ценовых ограничений на украинском энергетическом рынке на уровне европейских.