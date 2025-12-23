Из-за экопошлин СВАМ Украина может полностью потерять европейские рынки сбыта – 'Метинвест'

Введение механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM) в ЕС может стать одним из самых серьезных ударов по украинской промышленности в 2026 году.

Об этом заявил руководитель Проектного офиса генерального директора Группы "Метинвест" Александр Водовиз во время конференции "Украина и мир впереди 2026", организованной NV и The Economist в Киеве.

Водовиз подчеркнул, что война радикально изменила возможности украинской промышленности. "Метинвест", который до 2022 года был крупнейшим частным инвестором страны и ежегодно вкладывал $1 млрд в модернизацию производства, сегодня работает в режиме выживания. Компания потеряла предприятия в Мариуполе, а количество работников сократилось со 120 тыс. до 50 тыс. Через ряды ВСУ прошли более 11 тысяч сотрудников группы.

На этом фоне ключевую угрозу для экспорта и экономики представляет экологическая пошлина СВАМ, которая должна заработать для Украины уже с 2026 года. Этот механизм обязывает импортеров стали и других энергоемких товаров платить дополнительный углеродный налог в зависимости от уровня выбросов. Для украинской металлургии это означает дополнительные расходы в размере 50–100 евро на каждую тонну стали – то есть, фактически потерю конкурентоспособности на европейском рынке, который является основным для Украины.

Водовиз предостерег: без изменений подходов ЕС СВАМ может привести к резкому падению экспорта, остановке производств и потере рабочих мест в секторе, который обеспечивает критически важные валютные поступления и до 10% ВВП страны. Часть металлургических предприятий работает в нескольких десятках километров от линии фронта, и любая дополнительная финансовая нагрузка может стать для них критической.

Сейчас "Метинвест" пытается адаптироваться к новой реальности и изучает возможность инвестирования в производство HBI – низкоуглеродного продукта, который может пользоваться спросом в ЕС, говорит эксперт. Однако такие проекты требуют миллиардных вложений и гарантий безопасности, которых в военное время украинский бизнес лишен.

Ситуацию дополнительно осложняет кадровый кризис. Мобилизация, миграция молодежи и остановка образовательных учреждений в промышленных регионах создали нехватку специалистов, которой промышленность еще никогда не испытывала. "Строительство новой доменной печи требует нескольких тысяч специалистов. Сегодня таких ресурсов в Украине просто нет", – подчеркнул Водовиз.

Не менее острым остается вопрос энергоустойчивости: обстрелы энергетической инфраструктуры регулярно приводят к остановке комбинатов и многомиллионным убыткам. Поэтому компания развивает собственную генерацию – солнечные и ветровые проекты, резервные системы и локальные энергетические решения, чтобы уменьшить зависимость от центральной сети.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия не предусмотрела исключение для Украины в СВАМ: там заявили, что влияние СВАМ на украинскую экономику будет "минимальным". Но эти оценки оторваны от реальности, ведь Украина остается крупнейшим экспортером CBAM-товаров в ЕС по физическим объемам, и они обеспечивают около 2% украинского ВВП.

ЕС также не учел, что 81% украинского экспорта стали идет именно в Евросоюз, поэтому введение CBAM без исключений может резко снизить конкурентоспособность украинской металлургии – а она дает 7,2% нашего ВВП.