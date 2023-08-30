Использование замороженных российских активов: Еврокомиссия готова предоставить предложения

Европейская комиссия заявила, что готова предоставить предложения по использованию замороженных российских активов в интересах Украины.

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Об этом сообщил во вторник, 29 августа, представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, пишет Укринформ.

"Мы готовы предоставить юридическое предложение с учетом нынешних обсуждений этого вопроса", – сказал Вигард.

По его словам, лидеры государств и правительств ЕС обсуждали эту тему на последнем заседании Европейского Совета в конце июня.

"Мы работаем с испанским председательством над поэтапным подходом и поддерживаем эти дискуссии. Мы также направили соответствующий документ испанскому председательству в конце июля", – добавил Виганд.

В конце концов он заявил, что Еврокомиссия готова предоставить "подробное предложение с учетом обсуждений с государствами-членами".

Кроме того, ведется интенсивная работа с партнерами по G7.

"Для нас очень важно координировать это на международном уровне", – сказал спикер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина 22 августа получила очередные 1,5 млрд. евро бюджетной помощи от Европейского Союза (ЕС). Средства входят в 18-миллиардный пакет и уже поступили на счета Украины. Тратить эти средства можно на покрытие "дыры" в бюджете и восстановление инфраструктуры, но не на военные нужды.

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