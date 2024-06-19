Инвесторы в 'зеленую' энергетику Украины не получили 40% заработанных денег

Уровень задолженности перед предприятиями возобновляемой энергетики Украины составляет более 40% за 2022 год, а в текущем году уже достигает 40%,

Видео дня

Об этом говорится в информации госпредприятия "Гарантированный покупатель".

Так, сообщается, что уровень расчетов Гарпока перед производителями "зеленой" энергии составляет: за 2024 год – 62,54%, за 2023 год – 89,16%, за 2022 год – 59,8%.

Самый низкий уровень расчетов – за май 2022г. (25,1%), март 2022 г. (29,3%) и июнь 2022 г. (34%).

Ранее сообщалось, что Украинская ветроэнергетическая ассоциация призывает Правительство найти финансовый ресурс для "Энергоатома" (кредиты или облигации), чтобы обнулить всю долговую цепочку – ГП "Гарантированный покупатель", ЧУПы, ОСРы, Укрэнерго и производителями из ВИЭ, задолженность перед которыми составляет 17 млрд грн.