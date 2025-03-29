Инвесторы призывают депутатов принять налоговый законопроект для ускоренного строительства ВЭС, – Конеченков

Инвесторы в возобновляемую энергетику призывают народных депутатов Украины рассмотреть и проголосовать за законопроект №11455, который позволит ускорить строительство ветроэлектростанций благодаря налоговым стимулам.

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Об этом заявил глава Правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков, напомнив, что этот законопроект был зарегистрирован еще в июле 2024 года.

Конеченков рассказал, что законопроект предлагает предоставить возможность не платить НДС и импортную пошлину при ввозе в Украину оборудования для ветроэнергетики.

"Если бы мы освободили от налогообложения ввозной пошлиной и НДС ветроэнергетические установки, тогда мы бы ускорили импорт ветровых турбин на территорию Украины и быстрее бы строили", – заявил Конеченков.

Он отметил, что отмена уплаты НДС не уменьшает налоговые поступления в государственный бюджет, поскольку государство со временем его возмещает.

Конеченков подчеркивает важность быстрого строительства ветроэлектростанций, поскольку они менее уязвимы к обстрелам по сравнению с другими видами генерации.

Также председатель правления считает, что строительство ВЭС позволит улучшить энергообеспечение предприятий военного назначения и улучшит обороноспособность страны.