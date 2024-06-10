Инвесторы обосновали для ЕБРР негативные последствия изменения механизма поддержки 'зеленой' энергетики

ЕБРР после консультаций с инвесторами в возобновляемую энергетику не поддержал идею правительства об изменении существующего механизма поддержки отрасли, осуществляемого при участии компании "Укрэнерго".

Об этом заявила Анастасия Верещинская, директор Европейско-Украинского энергетического агентства.

"Мы до сих пор пытаемся прорабатывать и смотреть, где возникает вопрос выделения надбавки ВИЭ из тарифа (на передачу Укрэнерго – ред.). Потому что это то, что очень сильно изменит правила игры, на которые все (инвесторы – ред.) согласились и под которые брали кредиты", – сказала Верещинская.

Она рассказала, что в этом вопросе было проведено несколько встреч со всеми заинтересованными сторонами и на одной из них ЕБРР высказал позицию по поводу важности прислушаться к мнению инвесторов.

"Была достаточно открытая коммуникация от ЕБРР по поводу того, что если уж инвесторы настолько громко говорят о том, что это не нужно делать, то, возможно, этому нужно дать какое-то альтернативное мнение",– отметила директора ЕБРР.

По ее мнению, к таким дискуссиям должны быть привлечены различные стейкхолдеры, чтобы минимизировать риски, которые могут нанести вред будущему развитию отрасли возобновляемой энергетики в Украине. В то же время, она подчеркнула, что инвесторов отпугивает неизвестность, проблема системных долгов и частые намерения государственных органов власти изменить правила работы на рынке.

"Нам бы гораздо легче было менеджерить проекты и привлекать инвесторов, будь одна единственная очень простая вещь – предсказуемость. Мы не знаем, в каком объеме будут происходить платежи в ближайшей перспективе нескольких месяцев года и дальше", – сказала Верещинская.

По ее словам, бывают периоды, когда инвесторы в зеленую энергетику не могли даже покрыть базовые расходы из-за кризиса неплатежей. "Тут не идет речь даже о заработке. Здесь вопрос в выживании и покрытии базовых операционных расходов и возможно оплаты каких-либо кредитных обязательств", – добавила руководитель ЕУЭА.

Ранее сообщалось, что компания "Укрэнерго" хочет избежать появления новых долгов при расчетах за услугу по увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников. Также Украинская ветроэнергетическая ассоциация призывает Правительство найти финансовый ресурс для Энергоатома (кредиты или облигации), чтобы обнулить всю долговую цепочку – ГП "Гарантированный покупатель", ЧУПы, ОСРы, Укрэнерго и производителями из ВИЭ, задолженность перед которыми составляет 17 млрд грн.