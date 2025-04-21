Инвесторы нуждаются в финансовой поддержке для привлечения средств в энергетику – Энергосообщество

Секретариат Энергетического Сообщества работает над тем, чтобы минимизировать риски для инвесторов по инвестициям в энергетику Украины и таким образом обеспечить постоянное восстановление энергосистемы.

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Об этом заявил Артур Лорковски, директор Секретариата Энергетического Сообщества.

Он напомнил, что в настоящее время Энергосообщество руководит Фондом энергетической поддержки Украины, преимущественно финансируемым правительствами европейских и других стран, и что работу этого фонда в дальнейшем можно усовершенствовать.

"Сейчас мы думаем, как развить фонд как инструмент, который не только ремонтирует срочные и аварийные повреждения и предоставляет необходимое оборудование, но и как фонд может способствовать увеличению частных инвестиций в будущем", – заявил Лорковски.

По его словам, Энергосообщество хочет обеспечить возможность минимизировать риски инвестиций в энергосистему Украины.

"Есть несколько идей. Мы обсуждаем их с украинскими банками, компаниями и властью, чтобы выяснить, что можно создать и какой механизм предложить", – сказал директор Энергосообщества.

Ранее представители инвесторов сообщали, что в Украине идет подготовка к созданию фонда, который будут финансироваться международными финансовыми организациями, чтобы стимулировать строительство предприятий возобновляемой энергетики.

Предполагается, что Фонд будет создаваться при участии международных доноров для того, чтобы инвесторы в новые предприятия зеленой энергетики имели возможность получать гарантированный уровень дохода на долгосрочный период, что страховало их от колебаний цены электроэнергии на рынке.