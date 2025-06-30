Инвесторы недополучили 36% средств за произведенную в 2022 году зеленую энергию

Инвесторы в предприятия зеленой энергетики недополучили 36% средств за произведенную в 2022 году электроэнергию, что является самым большим долгом по сравнению с другими годами.

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Об этом свидетельствует информация ГП "Гарантированный покупатель".

Согласно сообщению госпредприятия, уровень недоплат производителям зеленой энергии за 2023 год составляет лишь 0,8%, за 2024 – 11,1%. Одновременно указывается, что с начала года уровень расчетов за электроэнергию из возобновляемых источников составляет 83,7%, то есть недоплаты составляют 16,3%.

Также Гарпок сообщает, что "Укрэнерго" имеет долг перед госпредприятием в размере 16,5 млрд грн за услугу по увеличению производства зеленой электроэнергии.

Ранее сообщалось, задолженность ГП Гарантированный покупатель перед производителями электроэнергии из ВИЭ составляет 23,3 млрд грн. В июне инвесторы в возобновляемую энергетику обратились к Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг с призывом решить проблему задолженности за 2021-2022 годы, которая возникла из-за действия незаконной формулы расчета небалансов.