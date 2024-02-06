Инвесторы не станут вкладывать средства в украинскую энергетику, пока в ней есть большие долги, – Бондаренко

Большие долги в энергетике мешают привлечению инвестиций в отрасль для строительства распределенной генерации, необходимой для балансировки энергосистемы.

Об этом на площадке Energy Club заявил вице-президент Национального комитета международного совета по крупным электроэнергетическим системам "СИГРЕ-Украина" и генеральный директор ООО "НТК ЭНПАСЕЛЕКТРО" Юрий Бондаренко.

"Состояние нашей энергетики очень сложное, она разбалансирована. Особенно на рынке. Сегодня предприятия электросетей не будут подсоединять просто так новую генерацию. Это сложный вопрос и требует балансировки рынка, потому что там долги огромные и инвесторы сюда не пойдут, пока не разберутся, как они вернут свои инвестиции", – сказал он.

Бондаренко добавил, что диспетчерам сложно балансировать энергосистему из-за потери 16 ГВт мощностей вследствие оккупации и обстрелов энергосистемы.

Он подчеркнул, что поэтому украинской энергосистеме уже в этом году нужно 400 МВт распределенной генерации. Такое поколение могло бы помогать балансировать до 3 ГВт.

В качестве примера Бондаренко привел систему microgrid (электрическая сеть с определенными электрическими границами – Ред.), которая для Украины новая и пока нет нормативно-правовой базы для внедрения таких систем.

Он подчеркнул, что необходимо выработать соответствующие законодательные изменения, чтобы привлечь инвесторов в развитие распределенной генерации.

"Мы предлагаем Министерству быстро разработать нормативные документы. Мы создали экспертные группы, и они начали работать", – добавил Бондаренко.

Напомним, в настоящее время долги на рынке электроэнергии составляют около 70 млрд грн, а также долг населения за свет составляет около 15 млрд грн.