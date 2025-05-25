Инвесторы не получили поддержку Минфина относительно возможности упрощенного импорта ветротурбин, - Конеченков

Отрасль ветроэнергетики не находит поддержки Министерства финансов по освобождению от налогообложения импорта ветроэнергетического оборудования, несмотря на необходимость стимулирования развития этого сектора.

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Об этом отметил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков, добавив, что при этом Министерство энергетики соглашается, что такие льготы необходимы.

"Вчера вечером я получил письма, переписку между министерствами энергетики, финансов и экономики относительно освобождения от налогообложения ввоза ветротурбин. Солнце, биомасса, гидро, когенерация освобождены, а ветер заблокирован", - сказал Конеченков. "Минфин считает, что государство потеряет большие деньги на налогах, хотя все знают, что НДС все равно чуть позже возвращается компании, которая ввозила ветротурбины, и это никак не влияет на бюджет", - добавил он во время конференции аналитического центра We build Ukraine "Зеленая энергетика для восстановления".

По его словам, ветроэнергетика уже почти год, с июня 2024 года, начала добиваться освобождения от налогообложения ввоза оборудования, но результата нет, и это является одной из причин торможения развития этого сектора.

"Единственный позитив, что нас поддерживает Минэнерго, потому что хочет развивать ветроэнергетику", - отметил Конеченков.

Как сообщалось, по мнению Ольги Савченко, старшего партнера ЮК "Альтело", Украина должна продолжить и расширить существующие налоговые стимулы по импорту оборудования для энергетики, поскольку это ускоряет развитие зеленой энергетики.