Инвесторы не имеют налоговых стимулов для строительства ветроэнергетики, – Верещинская

Инвесторы с проектами ветроэлектростанций для Украины не имеют налоговых стимулов для активного развития ветроэнергетики.

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Об этом заявила директор Европейско-украинского энергетического агентства (ЕУЭА) Анастасия Верещинская.

По ее словам, в 2024 году были внесены законодательные изменения, освободившие большую часть энергетического оборудования от уплаты НДС и ввозной пошлины, но эти стимулы не распространились на большую часть ветроэнергетического оборудования.

"Объяснить это какими-то рациональными аргументами мы, к сожалению, не можем… Удивительно, учитывая, что ветер как технология будет наиболее активно развиваться в ближайшие годы", – сказала Верещинская.

Она отметила, что таким образом фактически происходит ограничение развития технологии ветроэнергетики в Украине, которая из всех возобновляемых источников наиболее приближена к базовой генерации.

"Она может генерировать электроэнергию и ночью, в отличие от солнца. А зимой генерация ветра становится еще сильнее, что очень полезно для энергосистемы", – объяснила директор.

Верещинская считает, что существующая проблема должна быть решена и отрасль ветроэнергетики получит необходимые налоговые стимулы для развития.

Как сообщалось, по мнению председателя правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрея Конеченкова, будущее ветроэнергетики Украины полностью зависит от решения парламентариев по законопроекту, предусматривающему предоставление налоговых стимулов на импорт оборудования для ветроэлектростанций.

Он отмечает, что это привело бы к активизации строительства солнечных электростанций, систем хранения энергии и газопоршневых станций.