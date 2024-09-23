Инвесторы хотят видеть приоритетность 'зеленой' энергетики для Украины, – Подпругин

Государство должно приоритетизировать развитие "зеленой" энергетики Украины конкретными решениями и действиями, стимулирующими инвесторов вкладывать средства в эту отрасль, строить новые электростанции и уменьшать дефицит мощностей в энергосистеме Украины.

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Об этом заявил Александр Подпругин, региональный директор Notus Energy, подчеркнув, что только деклараций со стороны государства о необходимости строить новые "зеленые" электростанции недостаточно.

"В большинстве стран, где работает Notus, это (строительство ВИЭ – ред.) является приоритетом. Причем не на уровне лозунгов, нарративов и деклараций, а на уровне их внедрения. И здесь Украина очень сильно отличается в отрицательную сторону", – сказал Подпругин.

"У страны есть классные стратегии с процентами (по части ВИЭ. – Ред.), которых мы должны достичь, но мы не заходим в практическую реализацию. Сегодня государство говорит, что есть задача построить много "зеленого" поколения и при этом на следующий день заключаются договоры о проектировании нескольких блоков АЭС, которые не будут построены никогда", – подчеркнул он.

По словам, топ-менеджера компании, особенно разрыв между декларациями и реальной поддержкой, испытывают доноры и инвесторы, которые работают или хотят работать с Украиной.

"Они не чувствуют, что ВИЭ является фокусом и приоритетом на стратегическом государственном уровне", – уточнил Подпругин.

По его мнению, вторым фактором для привлечения инвестиций в строительство новых "зеленых" электростанций является необходимость дальнейшей реформы рынка электроэнергии, чтобы инвесторы понимали движение государства к минимизации ручного регулирования рынка, ухудшающего условия и гарантии возврата инвестиций для реализуемых проектов ВИЭ.

При этом Подпругин отметил, что Украина проигрывает конкуренцию за частные инвестиции соседним европейским странам – в частности из-за стоимости более сложной логистики, стоимости страховки из-за военных рисков, большей стоимости строительства из-за увеличения сроков строительства.

"Проект идентичен в Украине по сравнению с Польшей или Румынией менее конкурентен. Поэтому мы должны создать такие условия в налогообложении, в содействии потенциальным инвесторам, чтобы они, глядя на разные страны, выбирали все же Украину", – подытожил региональный директор Notus Energy.

Как сообщалось, государственное предприятие "Гарантированный покупатель" судится с судом к "Энергоатому" о взыскании 14,4 млрд грн долга за ПСО для населения. По мнению экспертов, правительство должно обеспечить предоставление банковских кредитов "Энергоатому", чтобы компания погасила свою многомиллиардную задолженность на энергорынке. Это справится с проблемой круговых долгов и ускорит строительство новых "зеленых" энергомощностей.