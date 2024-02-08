Инвесторам в 'зеленую' энергетику недоплатили 30 млрд грн – 'Гарпок'

Задолженность перед предприятиями возобновляемой энергетики в начале февраля сократилась на 6,6 млрд грн и составляет 30, 5 млрд грн.

Об этом сообщил Станислав Сова, финансовый директор ГП "Гарантированный покупатель".

"Задолженность была 37,5 млрд. грн. и уменьшена до 30,5 млрд. грн. Сумма огромная, но мы фактически погасили 20% долга", – сказал Сова.

По его словам, основная причина долга это задолженность НЭК "Укрэнерго", которая составляла перед выплатой части долга 32,2 млрд грн, а сейчас сократилась до 25,7 млрд грн. Кроме того, по словам Совы, существует задолженность среди производителей ВИЭ по части по урегулированию небалансов за период до августа 2022 года включительно и составляет 5,5 млрд грн.

"Причиной этих долгов было неподписание актов НЭК "Укрэнерго" из-за неурегулирования расчета с сентября 2022 самой части урегулирования небалансов электроэнергии", – добавил представитель госпредприятия.

В то же время он сообщил, что уже вступили в силу изменения в Закон "О рынке электроэнергии", которые позволят в ближайшее время решить данную проблему.

"Это должно позволить разблокировать процедуру подписания актов с НЭК "Укрэнерго" и должно способствовать подписанию актов с производителями по доле, а также, я надеюсь, это позволит улучшить расчеты НЭК "Укрэнерго" с нами, и наши расчеты с производителями электроэнергии из ВИЭ", – сказал Сова.

Также он подчеркнул, что специально созданная руководителем Министерства энергетики Германом Галущенко рабочая группа по решению долговых проблем на рынке электроэнергии нарабатывает механизмы, чтобы этот вопрос решить. – 75%, а за 20 дней января – 98%.

Как сообщалось, по мнению Анастасии Верещинской, директора Европейско-Украинского энергетического агентства, инвесторы в возобновляемую энергетику Украины хотят видеть от государства утвержденную дорожную карту относительно плана и путей погашения долгов в зеленой энергетике, которая из-за этой проблемы сейчас находится в состоянии выживания. Эксперты считают, что правительство должно обеспечить возможность "Энергоатома" получить средства от выпуска облигаций под государственные гарантии, чтобы компания могла рассчитаться с долгами на энергорынке для стабилизации финансового состояния энергокомпаний, в частности зеленой энергетики.