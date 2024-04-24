'Интерпайп' предлагает скорректировать систему бронирования работников в прифронтовых регионах, – Пахомов

Украинская промышленная компания "Интерпайп" предлагает скорректировать систему бронирования работников, которая поможет промышленным предприятиям в регионах прифронтовых смягчить проблему кадрового голода. Об этом заявил Виталий Пахомов, директор по персоналу "Интерпайпа", в статье "Форбс-Украина".

"По государственным нормам, на критически важных предприятиях, к которым относится "Интерпайп", бронированию подлежат 50% военнообязанных от текущего количества, причем уже мобилизованные работники не военнообязанные, а военнослужащие. Соответственно мы можем бронировать половину текущего количества за минусом мобилизованных. Фактически, чем больше наших сотрудников мы отдаем фронту, тем меньше можем забронировать оставшихся работать", - сказал он.

По его словам, критически важен для Интерпайпа хотя бы один из трех вариантов смягчения ограничений бронирования. "Это или аналогично предприятиям топливно-энергетического комплекса снятие ограничений по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию. Или увеличение до 80% от количества забронированных. Или хотя бы разрешение дополнительно бронировать 100% от численности мобилизованных работников", – отметил директор по персоналу компании. Также следует рассмотреть возможность снять ограничения или увеличить квоту для компаний, в которых много мужского труда.

Как считает Пахомов, второе жизненно необходимое изменение – это 3-месячный иммунитет от мобилизации для вновь принятых работников, чтобы компания могла их забронировать. "Ведь официальный прием на работу военнообязанного работника предусматривает постановку его на военный учет и с большой вероятностью немедленную мобилизацию, сейчас это – серьезный стоппер для потенциальных кандидатов, предпочитающих временную договорную занятость в маленьких компаниях", – резюмирует топ-менеджер, добавляя , что без таких изменений остановка производства за неимением персонала – вполне вероятно, хотя и не желателен, сценарий.

Сейчас "Интерпайп" пытается избежать этого, утоляя кадровый голод в прифронтовых городах, где расположены его предприятия – если не полностью, то хотя бы замедлить критическое обострение этой проблемы. Самый острый он в Никополе, который с июля 2022 года город является зоной боевых действий, две трети населения города уехали, а мужчины на фронте. Люди на заводах работают сверхурочно, иногда без выходных. Это компенсируется материально, но в таком режиме может работать ограниченное время.

"Интерпайп" создает для своих работников безопасные условия на производстве, предлагает беспрецедентный социальный пакет для сотрудников в зоне боевых действий, работает со студентами профтеха и технических вузов, нанимает работников без соответствующих навыков и обучает непосредственно на производстве", - говорит Виталий Пахомов.