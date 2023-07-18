Интерпайп опроверг лживые обвинения в сотрудничестве с РФ

Украинская промышленная компания "Интерпайп" опровергает ложную информацию, распространенную на прошлой неделе в СМИ, о сотрудничестве с российской федерацией.

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Как подчеркивается в сообщении компании, патриотическая позиция Интерпайп всегда была раздражителем для России. Еще в 2019 году российская федерация ввела эмбарго на продукцию компании и внесла ее руководство в санкционные списки.

"Интерпайп ни при каких условиях и ни в каком формате не работает на рынке России. Серия публикаций в ангажированных и недобросовестных СМИ на эту тему недостоверна и инициирована неблагополучными конкурентами с целью нанесения ущерба деловой репутации компании, как ведущего национального производителя стальных труб и железнодорожной продукции" , – заявляет компания.

В компании также подчеркнули, что с самого начала полномасштабной агрессии российской федерации помогают удерживать экономическую стабильность страны: "Наши заводы, особенно в Никополе, работают в условиях постоянных артиллерийских обстрелов со стороны рашистов. Компания стабильно выплачивает заработную плату всем сотрудникам. Силам Украины, медикам и гражданским, сейчас почти 1 тыс. наших работников служит в рядах ВСУ и Территориальной Обороны".

В настоящее время продукция Интерпайп экспортируется на мировые рынки Евросоюза, США, стран Ближнего Востока. Компания является поставщиком продукции мировым лидерам нефтегазовой отрасли и машиностроения: ThyssenKrupp, Liebherr, ADNOC, Qatar Petroleum, Alstom, Siemens, VTG, Deutsche Bahn и т.д. Также Интерпайп является многолетним надежным партнером по нефтегазовой отрасли Украины.

Интерпайп – украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира по сети торговых офисов, расположенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2022 году Интерпайп реализовал 384 тыс. т трубной продукции и 87 тыс. т железнодорожной продукции. Продажа железнодорожных продуктов производится под брендом KLW.

В Интерпайпе работают 10 тыс. сотрудников. В 2022 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,8 млрд грн.