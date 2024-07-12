Иностранные инвесторы под давлением: эксперты по GR обсудили проблемы лоббизма на кейсе 'Роял Пэй Юроп'

В марте 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О добродетельном лоббировании", но общественность и представители бизнеса придерживаются мнения, что законопроект нуждается в тщательной доработке, ведь он фактически не функционирует и не отвечает требованиям для ведения открытого диалога между компаниями и украинскими властями.

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Примером является компания Роял Пэй Юроп, против которой властные структуры используют целенаправленное давление.

Отмечая необходимость внесения изменений в закон, этот кейс директор ОО "Защита инвесторов" Денис Шинкаренко нарушил во время круглого стола, который состоялся 10 июля на базе медиацентра СтопКор.

По его словам, ситуация, которая сложилась с литовской компанией "Роял Пэй Юроп", владельцем которой является резидент Республики Кипр, является вопиющей и показательной для всех иностранных инвесторов, которые хотели заходить на украинский рынок. Ведь своими действиями украинские власти фактически уничтожают бизнесы.

Ярким примером тому является компания Роял Пей Юроп, которая в 2021 году положила на счета украинских банков средства, общая сумма которых достигала 2 млрд гривен. Однако Минюст не имел доказательной базы, а только на основе одного материала в СМИ подал иск в суда, в котором говорилось о том, что ООО Роял Пэй Юроп сотрудничала с бетинговой компанией 1-хВЕТ, ведущей бизнес в России, после полномасштабного вторжения.

Суд согласился с утверждением, что литовская компания проводила финансовые операции с вышеупомянутой 1-хВЕТ. Таким образом, на Роял Пэй Юроп были наложены санкции, а ее активы арестованы. И это несмотря на то, что эксперт из НБУ подтвердил отсутствие связей с букмекерской компанией и прозрачную финансовую отчетность ООО Роял Пей Юроп.

Ситуация "Роял Пэй Юроп" является вопиющей и показательной для всех иностранных инвесторов, которые хотели заходить на украинский рынок.