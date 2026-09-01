Хронические долги могут помешать объединению Украины с энергетическим рынком ЕС, – Евстигнеева

Задолженности на рынке электроэнергии уже стали системной проблемой, которая подрывает его экономическую устойчивость и может помешать Украине полноценно интегрироваться в европейский энергетический рынок.

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Об этом заявила председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Ольга Евстигнеева.

По её словам, проблема заключается не только в самой сумме задолженности, но и в том, что отдельные предприятия могут длительное время не платить за электроэнергию и при этом оставаться подключенными. В результате долги накапливаются, а финансовая нагрузка распределяется на других участников рынка.

"Это как какая-то невидимая ракета, которая реально разрушает энергетический рынок. Ведь мы видим, что российские ракеты разрушают рынок физически, а эти долги – экономически", – сказала Евстигнеева.

Она подчеркнула, что для решения проблемы необходимо пересмотреть действующие механизмы ПСО и усилить платежную дисциплину, чтобы потребленная электроэнергия реально оплачивалась, а неплатежи не становились постоянной практикой.

"Здесь нужно будет каким-то образом решать этот вопрос, отменять все эти ПСО, потому что они просто не позволят нам объективно интегрироваться в энергетический рынок Европы. Также нужно работать над платежной дисциплиной, скажем так, участников рынка, чтобы оплата действительно производилась, чтобы не было этих вопиющих случаев, когда отдельные предприятия могут просто не платить за электроэнергию, их никто не отключает за это", – подчеркнула Евстигнеева.

По её словам, без решения проблемы долгов и упорядочения правил расчётов Украине будет сложнее перейти к полноценной работе по европейской модели энергорынка.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что долги на балансирующем рынке возникают из-за "критических" предприятий, которые продолжают потреблять электроэнергию, но годами не могут за неё расплатиться.