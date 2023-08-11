Хранение газа в Украине поможет Европе усилить энергетическую безопасность – The Telegraph

Несмотря на риски войны, украинские подземные хранилища газа становятся все более привлекательными для европейских компаний, стремящихся закупить газ по более дешевым летним ценам накануне сложной зимы.

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Об этом сказал глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев в комментарии для материала The Telegraph.

"Особенно начиная с июля мы почувствовали больший естественный спрос со стороны крупных трейдеров на хранение газа в Украине, беря на себя бизнес-риск. Это хорошая рыночная ситуация, когда рынок достаточно горячий и трейдеры готовы идти на эти риски", - сказал он.

Отмечается, что у Украины есть мощности для хранения газа в 31 млрд куб. м и предлагает европейским компаниям треть этого объема.

"ЕС обладает мощностями для хранения около 100 миллиардов кубометров газа, что составляет около четверти его годовой потребности. Десять миллиардов кубометров газа, которые предлагаются Украиной, могут стать спасением в тяжелую зиму и увеличить запасы ЕС на 10%", – говорится в материале.

В статье также добавляют, что косвенно от использования украинских ПХГ выиграют и потребители Великобритании. Предполагается, что дополнительные резервы газа помогут удержать рост цен на топливо в ЕС, что отразится на счетах за отопление в Соединенном Королевстве.

В материале также делают вывод, что вероятно приток газа в украинские подземные хранилища и в дальнейшем будет расти даже несмотря на войну и это позволит укрепить энергетическую безопасность Европы.

Ранее Алексей Чернышев заявлял, что крупнейшие мировые компании энергетического рынка хранят газ в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ).