Группа компаний Favbet заявила о новой медиаатаке

FAVBET своевременно и в полном объеме выполняет все налоговые обязательства, согласно действующему законодательству.

Группа компаний FAVBET заявляет об отсутствии каких-либо претензий со стороны налоговых органов и считает публичные обвинения в неуплате налогов со стороны отдельных народных депутатов безосновательными.

Кроме того, FAVBET фиксирует медийные атаки в ряде СМИ и крупных телеграмм-каналах, которые не подтверждены достоверными фактами. ПРИЗЫВАЕМ СМИ проверять информацию и достоверно и объективно освещать факты и события.

FAVBET воспринимает необоснованные обвинения отдельных должностных лиц как давление на легальный бизнес через манипулирование информацией, которая является недостоверной.

FAVBET добросовестно платит налоги и остается среди лидеров по объему отчислений в бюджет. За первое полугодие 2025 года группа перечислила в государственный бюджет 4,37 млрд грн – более чем на 40% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В прошлом году налоговые поступления от FAVBET составили 6,75 млрд грн. Компания остается крупнейшим налогоплательщиком в стране среди организаторов азартных игр, чем вносит весомый вклад в формирование государственных финансов, включая оборонный бюджет.