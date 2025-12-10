Гривня входит в 2026 год без паники, но с естественным девальвационным давлением, – Хударь

Украинская гривня завершает 2025 год в относительно прогнозируемом коридоре, несмотря на войну, сезонные риски и значительную нагрузку на бюджет. По оценкам экономистов, курс до конца года удерживается вблизи 42–44 грн за доллар, а начало 2026-го принесет умеренное ослабление до уровня 44–46 грн. На валютном рынке действуют сразу несколько факторов, которые одновременно давят на гривню и сдерживают ее падение.

Видео дня

Юрист Анна Хударь объясняет, что сам характер валютных колебаний в 2025–2026 годах является "естественным для военной экономики, где значительную роль играют внешние ресурсы". По ее словам, рынок сейчас работает не столько на внутренних показателях, сколько на стабильности международного финансирования. Она отмечает, что благодаря резервам НБУ, цифровизации валютного рынка и регулярным траншам от партнеров государство смогло избежать резких скачков, характерных для кризисных периодов.

"Гривня сейчас ведет себя гораздо стабильнее, чем можно было ожидать в условиях военной экономики. Резервы достаточны, инфляция замедляется, а валютные операции стали более прозрачными благодаря цифровизации. Это уменьшает пространство для спекуляций и помогает удерживать прогнозируемый коридор курса", – отмечает она.

Конец года традиционно создает повышенный спрос на валюту из-за импорта энергоносителей и сезонных закупок бизнеса. Неравномерные поступления экспорта, а также военные риски формируют давление на гривню, но девальвация остается контролируемой. Анна Хударь отмечает, что основным стабилизирующим фактором является предсказуемая политика НБУ, который сглаживает пиковые колебания за счет интервенций и дисциплины на валютном рынке.

В начале 2026 года ожидается уменьшение объемов валюты, которая традиционно заходит на рынок в конце года, а также дополнительная бюджетная нагрузка. Это формирует базовый сценарий, по которому гривня будет двигаться в диапазоне 44-46 грн за доллар. Именно такой уровень заложен в проект государственного бюджета на 2026 год.

"Курс гривни сегодня – это зеркало не только экономики, но и доверия. И пока сохраняется поддержка партнеров, а рынок работает прозрачно, причин для паники нет. Девальвация будет плавной и прогнозируемой", – отмечает Анна Хударь.

Среди факторов, которые могут укрепить гривню, аналитики называют стабильные объемы международной помощи, увеличение экспорта и снижение расходов на импорт энергоресурсов. В то же время риски задержки внешнего финансирования, рост импорта, падение экспорта или обострение войны могут быстро ослабить национальную валюту.

Наиболее вероятным остается базовый сценарий: контролируемая инфляция, прогнозируемое финансирование и отсутствие критических шоков будут поддерживать курс в пределах 44-46 грн за доллар в 2026 году. Анна Хударь подчеркивает, что "устойчивое сотрудничество с партнерами, стабильность резервов и прозрачность экономической политики – это три опоры, которые удерживают гривню от резких обвалов".