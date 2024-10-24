ГОТ оказался неспособным повлиять на качество пищи для армии, хотя именно для этого его и создавали – СМИ

Несмотря на громкую реформу поставок продовольствия для ВСУ, благодаря которой и был создан Государственный оператор тыла (ГОТ), эта структура, как оказалось, не способна влиять на качество продукции. Всю ответственность за контроль качества ГОТ переводит на Минобороны или на поставщиков. Об этом говорится в материале "Апострофа".

Видео дня

"Если говорить коротко, виноваты все – поставщики, производители, но не ГОТ", - говорится в статье.

Издание напоминает, как несколько дней назад ГОТ расторг контракт с компанией "Трейд Гранит Инвест" на поставку продовольствия в Донецкую область и запретил участвовать в тендерах в течение 12 месяцев. Поводом к наказанию стала публикация сомнительного содержания в издании NGL.

Журналисты пытались провести экспертизу консервов, предоставленных военнослужащим, пожаловавшимся на их качество.

Однако, как отметил Алексей Голобуцкий из Агентства моделирования ситуаций, собственная дилетантская дегустация журналистов была похожа на то, "как несколько хозяек пробуют блюда их самой красивой подружки".

Для профессионального анализа они предоставили в государственный НИИ только одну банку, а выводы экспертизы изложили по своему усмотрению: "Такие консервы нельзя продавать или потреблять". Хотя в заключении утверждалось наоборот: консервы практически полностью соответствуют стандарту.

В итоге, ГОТ расторг контракт с "Трейд Гранит Инвест", к которой до этого было меньше всего замечаний – 2. Зато у других поставщиков этот показатель доходил до 176, как у Бусского консервного завода, с которым контракт не расторгли.

Вскоре в мясе от "Мит пром" был обнаружен шприц. Поставщика обвинили в умышленной накачке мяса водой. Но ГОТ контракт с этой компанией почему-то тоже не расторг.

Директор программы питания ГОТ Галина Литош заявила, что "жалобы от военных – распространенное явление. Речь идет о десятках тонн продукции, поэтому поставщик мог не увидеть иглу в мясе".

"Создается такое впечатление, что один поставщик – очень плохой и его наказывают, а второй – просто плохой, но он не виноват, мол, с кем не бывает", - пишет "Апостроф".

Директор ГОТ Арсен Жумадилов вообще заявил, что у его ведомства нет ни ресурсов, ни права на лабораторный анализ продовольствия.

"Система закупок, которую "реформируют" под влиянием общественности, построена таким образом, что тому, кто платит деньги (ГОТ), безразлично качество, потому что за лабораторные анализы отвечает кто-то другой", - заключает издание.

Напомним, ранее политический аналитик Алексей Голобуцкий проанализировал ситуацию с подходом ГОТ к поставщикам и заключил, что ГОТ – это офис поддержки коррупции.