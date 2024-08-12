Ежегодная квота на аукционы для привлечения новых инвесторов в энергетику должна составлять минимум 500 МВт мощности, – Савченко

Украина должна ежегодно выставлять на "зеленые аукционы" не менее 500 МВт мощностей для привлечения инвесторов в возобновляемую энергетику. Это нужно, чтобы постепенно компенсировать уничтоженные энергетические мощности и выполнять планы по развитию новой генерации.

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Об этом заявила Ольга Савченко, партнер Юридической компании ALTELAW.

"Если мы считаемся с показателями, которые зафиксированы в Нацплане по сокращению выбросов, Энергостратегии, Стратегии развития возобновляемой генерации, то это должно быть не менее 500 МВт в год, а желательно и больше", – сказала Савченко.

По ее словам, Министерство энергетики анонсировало пилотный аукцион на 100 МВт мощности, хотя он должен был состояться, согласно законодательству, еще в 2019 году и с тех пор полноценно проводиться ежегодно.

В то же время она подчеркнула, что проведение аукционов является важнейшим фактором для того, чтобы привлекать новые масштабные инвестиции в крупные проекты возобновляемой энергетики. "Иностранные компании не работают своими деньгами. Объектам ВИЭ нужны очень значительные инвестиции, здесь нужно получать финансирование от МФО, иностранных или украинских банков. А для привлечения средств нужно понимать сроки окупаемости проектов", – добавила Савченко.

Она отмечает, что именно аукционы могут дать определенную предсказуемость и гарантии инвесторам, поскольку сейчас цена на электроэнергию на энергорынке не стабильна и зависит от очень многих, как субъективных, так и объективных факторов.

Как сообщалось, по мнению ЕБРР, планируемый старт "зеленых аукционов" на привлечение новых инвестиций в направление "зеленой" энергетики в Украине может иметь сомнительную эффективность в условиях наличия значительных долгов ГП "Гарантированный покупатель" за произведенную в Украине электроэнергию из возобновляемых источников.

Долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами у станции с ВИЭ составляет 28,9 млрд грн и возникает преимущественно из-за недофинансирования развития этой отрасли со стороны НЭК "Укрэнерго". В Украинские ветроэнергетической ассоциации считают, что Украина нуждается в строительстве не менее 1 ГВт ВЭС каждый год. В то же время, пока идет война, страна может построить 4-5 ГВт мощности ветроэнергетики, которые находятся на высокой стадии готовности к строительству.