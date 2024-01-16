Государственные монополисты должны обязательно вернуть практику обсуждения тарифов, – Ус

Государственные монополии должны вернуть практику обсуждения тарифов с участниками рынка, ведь решения, влияющие на всю экономику, должны приниматься в широком диалоге с причастными к нему.

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Об этом заявил главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института экономических исследований Иван Ус.

"Цифры тарифов не должны браться с потолка, практику обсуждения нужно вернуть однозначно. Да, возможно, сейчас это нужно делать в каком-то закрытом режиме. Но если нет публичности, то у определенных кругов общества возникают опасения, что государство живет в своем мире и не слышит собственно потребностей людей, непосредственно работающих. Предприятия – это и есть люди, которые что-то делают. Поэтому диалог власти и бизнеса нужно возобновить", – убежден Ус.

Он отметил: в военное время эти дискуссии можно проводить с помощью современных технологий онлайн встреч, но важно, чтобы на этих совещаниях присутствовали представители профильных министерств, в частности экономики, чтобы слышать аргументы сторон и учитывать их в резолюциях.

"У общества и бизнеса не должно возникать ощущение, что за закрытой дверью что-то делается, а государство хочет просто заработать на бизнесе. Такие опасения негативно влияют вообще на период элементарного восстановления Украины. И если бизнес будет чувствовать, что за счет тарифов с потолка государство будет все делать, чтобы вытащить у них последнюю копейку, то они не будут заниматься бизнесом. А это приведет к кризису", – резюмировал Ус.

Напомним, летом 2022 года компания "Укрзалізниця" в оперативном порядке, без надлежащих консультаций с бизнесом, повысила грузовые железнодорожные тарифы сразу на 70%.

В то же время, НКРЭКУ повысила тариф "Укрэнерго" на услуги по передаче с 1 января 2024 года до 528,57 грн/МВт-час. Также повысили тариф на диспетчерское управление до 104,57 грн/мВт-ч.