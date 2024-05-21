Горючее будет стоить, как в Европе: правительство инициирует повышение акциза в Украине

Кабмин предлагает повысить акциз на горючее в Украине. Рост ставок будет происходить по нескольким этапам, и первый должен состояться уже в июле этого года. Если это решение не будет отсрочено, горючее в Украине стремительно подорожает и будет стоить как в Европе.

Об этом заявил основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Левушкин.

Он отметил, что Кабмин выполняет рекомендацию Европейского Союза по приближению законодательства Украины к законодательству ЕС в части акцизного налога:

"Эту рекомендацию можно было бы отсрочить, однако она оказалась очень актуальна, ведь нужно как-то наполнять бюджет. Поэтому правительство, долго не колеблясь, приняло решение увеличить акциз на горючее", – подчеркнул эксперт.

Он акцентировал: когда Украина полностью выполнит рекомендацию ЕС, стоимость горючего на АЗС может вырасти до 75-80 гривен за литр.

"Если так лучше понимать, то горючее будет стоить, как в Европе – 1,6 – 1,8 доллара, то есть 75-80 гривен за литр", – резюмировал Левушкин.

Напомним, Кабмин подготовил проект Закона, предусматривающий постепенный рост ставок акцизов на топливо с 1 июля 2024 года. Первый этап повышения ставок состоится уже 1 июля. Акциз на бензин вырастет на 30 евро, до 242,60 евро за 1000 л, на дизель – на 40 евро, до 177,6 евро за 1000 л. В правительстве необходимость повышения акциза объясняют тем, что это необходимо для выполнения директив ЕС.

В то же время директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заявил, что это решение было принято по рекомендациям Европейской налоговой директивы, которая, во-первых, не обязательна для выполнения, а во-вторых – разрабатывалась еще в конце 1990-х годов, и не выполняется даже в ЕС. Ну а тем временем повышение акциза приведет к разбалансированию рынка, падению производства этих видов горючего и росту зависимости от импорта.

Как известно, Кабмин подготовил проект Закона, предусматривающий постепенный рост ставок акцизов на горючее с 1 июля 2024 года. Первый этап повышения ставок состоится уже 1 июля. Акциз на бензин вырастет на 30 евро, до 242,60 евро за 1000 л, на дизель – на 40 евро, до 177,6 евро за 1000 л. В правительстве необходимость повышения акциза объясняют тем, что это необходимо для выполнения директив ЕС.

В свою очередь, основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Левушкин заявил, что в случае повышения акцизов, горючее в Украине стремительно подорожает, и будет стоить как в Европе.